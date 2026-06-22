Tras 25 años de espera, 300 hogares de La Familia ya tienen servicios esenciales y asfalto

El sector del barrio Belgrano ya cuenta con agua, cloacas, gas y asfalto. La inversión de Provincia y Municipio superó los 4 mil millones de pesos.

El histórico sector La Familia de Neuquén capital mostró este lunes una rotunda transformación a partir de la inauguración de obras de agua, cloacas y gas, además del desarrollo de pluviales y la pavimentación de todas sus calles. En total, son unas 300 familias de un sector que surgió como un asentamiento informal del barrio Belgrano y que, tras 25 años de espera, lograron acceder a todos los servicios.

"Hace 25 años que este sector de Belgrano, que estaba casi en el centro de la ciudad, a muy pocas cuadras de la avenida, no tenía los servicios esenciales", dijo el intendente Mariano Gaido , durante una recorrida que encabezó junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa . "Con recursos propios de los neuquinos estamos llevando adelante una obra histórica para la ciudad", afirmó.

El proyecto, que exigió una inversión de 4300 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado entre la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), dependiente del Ministerio de Infraestructura provincial, que aportó los fondos, y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que tuvo a su cargo la ejecución y supervisión de las obras.

El jefe comunal agradeció especialmente al mandatario provincial por haber impulsado el financiamiento con fondos propios y sostuvo que “trabajamos codo a codo con el gobernador para que esto fuera posible. Juntos inauguramos estas obras porque es un logro compartido, pero sobre todo de los vecinos que esperaron y confiaron”.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (6) Claudio Espinoza

Tanto Gaido como Figueroa se habían comprometido el año pasado a avanzar con las obras en el sector de La Familia. Tras diez meses de trabajo, los servicios esenciales, el asfalto y la iluminación LED ya están habilitados para los vecinos.

Desde la comisión vecinal del barrio Belgrano, su presidente, Karina Leiva, destacó la velocidad con la que se desarrollaron los trabajos. “Creemos que un loteo social, donde viven muchas familias, necesita contar con los servicios básicos", dijo y agregó que esta inauguración será de utilidad también para todos aquellos que pasan por la zona para acudir a centros educativos.

Buscar alternativas para hacer obras

“Esto es otro ejemplo de cómo el superávit se transforma en derechos, en oportunidades y en calidad de vida para todos los vecinos. El superávit no es un número en un balance, es cloacas, es agua, es asfalto. Es la diferencia entre un barrio postergado y un barrio con las mismas oportunidades que cualquier otro de la ciudad”, expresó.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (11) Claudio Espinoza

Por su parte, el gobernador señaló que creo que este tipo de trabajos coordinados entre Provincia y Municipio dan cuenta de un cambio de paradigma en la administración. "Forma parte de la eliminación de las injusticias que vivíamos en Neuquén. El cambio va por ahí: que a las injusticias las podamos solucionar entre todos", dijo y agregó: "Acá no existen peleas estériles entre distintos sectores políticos, sino que verdaderamente encaramos en conjunto a los problemas".

Las tareas incluyeron la ejecución de 3.412 metros de red de agua potable con conexiones domiciliarias para todas las familias, 2.826 metros de red cloacal y 3.845 metros de red de gas natural, además del sistema de drenaje pluvial, cordón cuneta, compactado de calles, asfalto e iluminación LED.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (15) Claudio Espinoza

Figueroa calificó al corte de cintas como "un acontecimiento histórico porque beneficia a muchos vecinos que durante muchos años han estado muy postergados".

Según detalló la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, el proyecto iba a financiarse en principio con fondos nacionales. Ante la retirada de Nación del financiamiento de obras públicas, se buscó avanzar con el Banco Mundial, una alternativa que tampoco pudo concretarse.

Toma La Familia inauguracion de asfalto (4) Claudio Espinoza

“Finalmente, por decisión del gobernador, pudimos llevar adelante la obra con fondos propios, cien por ciento neuquinos”, señaló la funcionaria sobre los trabajos, que ya están habilitados para todos los vecinos del sector.