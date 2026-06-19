Unas 600 familias de Neuquén están más cerca del sueño de la casa propia

Gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno y el Municipio podrán acceder a lotes con servicios en la capital provincial.

Los lotes estarán ubicados entre Cuenca XV y Cuenca XVI.

El gobernador de la provincia de Neuquén , Rolando Figueroa , y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido , firmaron este viernes un convenio para avanzar en la creación de 569 lotes con servicios destinados a familias de la capital provincial.

El desarrollo urbanístico se ubicará en la cuenca intermedia entre los sectores de Cuenca XV y Cuenca XVI, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

La firma del acuerdo se realizó al mediodía y contó además con la participación de la ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, y del presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata.

Según lo establecido en el convenio, el desarrollo de los terrenos se llevará adelante de manera conjunta entre el Estado provincial y el municipal, con el objetivo de ampliar el acceso al suelo urbano para cientos de familias neuquinas.

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Casi 600 lotes con servicios

Durante el acto, Zapata destacó que el proyecto busca acelerar los tiempos habituales de ejecución para poner a disposición nuevos terrenos urbanizados en la ciudad.

“Empezamos con la expectativa de que el proceso demande el menor tiempo del que generalmente realizamos en un loteo con el objetivo de maximizar la creación de suelo urbano dentro de la ciudad, para que más familias puedan acceder a un terreno donde construir luego su vivienda”, expresó.

El funcionario explicó que el sector elegido se encuentra ubicado a media altura entre la zona alta y baja de Cuenca XV y XVI, un área estratégica para el crecimiento urbano de la capital neuquina.

Por su parte, Bertoldi aseguró que el convenio representa una nueva muestra del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio.

“Es una demostración más y un paso más que consolida el trabajo mancomunado que llevamos entre la Provincia y el Municipio de Neuquén”, sostuvo.

Qué obras incluirá el nuevo desarrollo urbano

La ministra precisó que los 569 lotes contarán con todas las obras de infraestructura necesarias para garantizar su habitabilidad y futura consolidación urbana.

Entre los servicios previstos se encuentran:

Red de agua potable.

Gas natural.

Energía eléctrica.

Sistema cloacal.

Desagües pluviales.

Conexiones domiciliarias.

Además, explicó que el proyecto contará con la participación del IMUH, la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

“Es una gran noticia para casi 600 familias capitalinas que van a poder acceder en breve a este desarrollo urbano”, afirmó Bertoldi. “Es una gran noticia para casi 600 familias capitalinas que van a poder acceder en breve a este desarrollo urbano”, afirmó Bertoldi.

Cuándo comenzarán las obras y cómo será la adjudicación

Tras la firma del convenio, el próximo paso será el llamado a licitación para ejecutar las obras de infraestructura, un proceso que, según adelantaron las autoridades, se concretará durante este mismo año.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajos demandarán entre un año y un año y medio, dependiendo de las condiciones climáticas y las características del terreno.

Si los plazos previstos se cumplen, las autoridades proyectan que durante 2027 puedan adjudicarse los nuevos lotes.

En cuanto al mecanismo de acceso, los terrenos serán asignados a través del Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RuProVi) entre las familias que cumplan con los requisitos establecidos.

La ejecución de las obras estará a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, mientras que el financiamiento de los lotes y el posterior recupero de fondos será responsabilidad de ADUS.