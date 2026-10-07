En septiembre, el gobierno de Neuquén avanzó con mil soluciones de vivienda

Con loteos, escrituras y entrega de viviendas, la Provincia busca llevar una solución concreta a las familias neuquinas. El esquema de recupero para beneficiar a los que aún esperan.

El gobierno provincial avanzó en el último mes con casi mil soluciones habitacionales en distintas localidades neuquinas . A través de nuevos loteos, construcción de viviendas y entrega de escrituras, el objetivo apunta a desarrollar una política habitacional propia para dar soluciones concretas a las familias que buscan su primer hogar.

Desde el gobierno afirmaron que, "mientras la obra pública nacional permanece paralizada, el Gobierno de la Provincia del Neuquén decidió avanzar con una política habitacional propia, basada en la planificación, la optimización de los recursos y una firme decisión política de generar soluciones concretas para las familias neuquinas".

Según la información oficial, en apenas un mes el Estado licitó 127 viviendas y 179 lotes con servicios, entregó 72 viviendas y ocho escrituras, supervisó la ejecución de otras 14 viviendas y recorrió el avance de la primera etapa de 569 lotes , sobre un total proyectado de 1.700 para la ciudad de Neuquén.

"En conjunto, las distintas acciones representan 969 soluciones habitacionales desplegadas en localidades de todo el territorio provincial, con una política que busca reducir el déficit de vivienda, facilitar el acceso a la primera casa, mejorar las condiciones habitacionales existentes y ampliar las posibilidades de acceso a financiamiento para las familias", explicaron.

Una política habitacional que excede los planes de vivienda

La estrategia provincial no se limita a la construcción de viviendas. Incluye también la generación de suelo urbano con infraestructura básica, la regularización dominial, el acceso a créditos hipotecarios y la identificación de nuevas tierras para futuros desarrollos. De este modo, el Estado provincial interviene sobre las distintas dimensiones que hacen posible el acceso al techo propio.

En este sentido, el 2 de septiembre el Gobierno provincial firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Profesionales Técnicos de la Provincia del Neuquén. El acuerdo apunta a acompañar a las familias que participan de la Línea de Créditos Hipotecarios Individuales, facilitando la elaboración y presentación de proyectos, planos y documentación técnica necesaria para acceder al financiamiento provincial.

Sebastián Fariña Petersen

Dos días después, el 4 de septiembre, se convocó a licitación pública para la construcción de 10 viviendas, infraestructura y un plan de reasentamiento en los barrios Pacífica, Morro y Juvenil de la ciudad de Neuquén. La intervención contempla una respuesta integral para mejorar las condiciones habitacionales, garantizar infraestructura básica y reducir situaciones de vulnerabilidad.

El 9 de septiembre, en tanto, el Gobierno y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) suscribieron un convenio marco de colaboración para identificar y evaluar tierras pertenecientes al organismo que puedan ser destinadas a futuros proyectos habitacionales.

Soluciones habitacionales para el interior

La política también avanzó en el interior provincial. El 10 de septiembre, cinco empresas se presentaron a la licitación para construir 24 soluciones habitacionales en Chos Malal. Ese mismo día, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén supervisaron la primera etapa de las obras destinadas al desarrollo de 1.700 lotes con servicios. En esta instancia se prevé la entrega de 569 lotes correspondientes a los sectores I, II y VII de Cuenca Intermedia, incorporando infraestructura necesaria para que las familias puedan avanzar hacia la construcción de sus viviendas.

Claudio Espinoza

En Plottier, el 11 de septiembre se anunció la construcción de un nuevo Complejo para Adultos Mayores, que contará con 32 viviendas, Centro de Día, pileta climatizada y espacios comunes destinados al encuentro, la recreación y el cuidado. La iniciativa se encuentra en proceso licitatorio.

La regularización de la propiedad también forma parte de esta política. El 12 de septiembre, el Gobierno entregó ocho escrituras y certificados de inicio de mensuras en Plaza Huincul. En esa oportunidad, Figueroa destacó que contar con la documentación dominial no sólo brinda seguridad jurídica a las familias, sino que también amplía sus posibilidades futuras de acceder a créditos para la ampliación o construcción de viviendas mediante préstamos no bancarios.

El 17 de septiembre se concretó la entrega de 16 viviendas en el barrio Z1 de la ciudad de Neuquén, mientras que el 23 de septiembre se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de 19 viviendas en Plottier.

La agenda continuó el 24 de septiembre, con la apertura de sobres para la construcción de 24 viviendas en Plaza Huincul. Al día siguiente se supervisó la ejecución de 14 viviendas en Los Miches, que ya supera el 58 por ciento de avance, con siete unidades en marcha correspondientes a la primera etapa. Además, se realizó la apertura de sobres para construir 32 viviendas y un Centro Integral para Adultos Mayores en Zapala.

El 28 de septiembre se sumó una nueva convocatoria a licitación para la ejecución de cordones cuneta y redes de agua y energía eléctrica destinados a 179 lotes en Senillosa, avanzando así en la generación de suelo urbano con servicios.

La planificación continúa durante octubre. El 1 de octubre se dio continuidad al proceso licitatorio para la construcción de 10 viviendas y las obras necesarias para el reasentamiento de familias de los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro, en la ciudad de Neuquén. Este viernes 2 de octubre, se convocó a licitación pública para la construcción de un complejo habitacional destinado a adultos mayores de Plaza Huincul, que estará integrado por 32 viviendas y un Centro Integral con espacios para atención, actividades terapéuticas, recreativas y comunitarias.

Un esquema de recupero

La política habitacional provincial se apoya, además, en un esquema de recupero de cuotas que permite retroalimentar el Fondo Neuquino para la Vivienda. Se trata de un mecanismo solidario en el que el cumplimiento de las familias adjudicatarias contribuye a generar nuevos recursos para financiar futuras soluciones habitacionales.

"De esta manera, la Provincia busca que cada vivienda entregada no constituya un punto de llegada, sino parte de un circuito que permita continuar proyectando y ejecutando obras en distintas localidades neuquinas", aseguraron.