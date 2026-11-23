UNICEF posicionó a la provincia entre las mejores, liderando varios indicadores relacionados a la niñez. En inversión educativa, pobreza y desocupación, los números son mejores que la media nacional.

Un informe de Unicef sitúa a Neuquén, entre las provincias con mejor calidad de vida.

Neuquén se posicionó entre las provincias argentinas con mejores indicadores de calidad de vida , de acuerdo con distintos relevamientos nacionales e internacionales. Los datos destacan su desempeño en salud infantil, inversión educativa, desarrollo humano, pobreza, empleo y capacidad exportadora , con resultados que la ubican por encima de las medias nacionales en varios aspectos.

El Índice Provincial de Niñez elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ubicó a Neuquén en el tercer puesto entre las 24 jurisdicciones argentinas y en el primer lugar en salud.

El relevamiento correspondiente a 2025 analizó las condiciones materiales, la educación, la salud y la protección frente a la violencia. Neuquén alcanzó 0,760 puntos, un 20,8% por encima del promedio nacional, que se ubicó en 0,630.

En materia sanitaria, la provincia obtuvo también 0,760 puntos, frente a los 0,515 de la media argentina. Entre los indicadores que explican ese desempeño aparece una tasa de mortalidad infantil evitable de 0,8 por cada mil nacidos vivos, considerablemente inferior a los 2,9 por mil registrados a nivel nacional.

También presenta un porcentaje de bajo peso al nacer del 6,9%, frente al 8% del país, mientras que la pobreza monetaria extrema infantil se ubicó en el 5%, cuatro puntos por debajo del promedio nacional.

Neuquén acumuló un crecimiento del 10,7% entre 2016 y 2025, con una mejora del 11,3% solamente durante el último año.

El especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais, destacó especialmente los resultados sanitarios y consideró que la provincia tiene condiciones para avanzar hacia la erradicación de la pobreza extrema infantil.

Neuquén, entre las provincias con mayor desarrollo humano

Otro indicador que permite dimensionar la situación provincial surge del mapa de desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con un índice de 0,771, Neuquén integra el grupo de cuatro jurisdicciones con mayor desarrollo humano del país, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mendoza y Río Negro. El promedio nacional se ubicó en 0,749.

La medición correspondiente a 2024 contempla tres dimensiones: salud, educación y nivel de vida. Para construir el indicador utilizó variables como esperanza de vida, mortalidad infantil, escolarización, alfabetización, aprendizajes e ingresos.

El resultado muestra también el posicionamiento de Neuquén en indicadores vinculados con el acceso a servicios esenciales y las condiciones de vida de su población.

Educación: Neuquén lidera la inversión por estudiante

Un informe elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sobre la base de estadísticas oficiales, ubicó a Neuquén en el primer lugar nacional en inversión por estudiante durante 2024.

La provincia destinó cerca de 6 millones de pesos por alumno, el monto más elevado entre las jurisdicciones argentinas.

A ese dato se suma la participación de la educación en el presupuesto provincial. De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Economía, concentra el 42% del gasto presupuestado para 2026, con una inversión proyectada de 9,9 millones de pesos anuales por estudiante.

Claudio Espinoza

Dentro de ese paquete se incluyen salarios docentes, funcionamiento de establecimientos, infraestructura, refrigerios, comedores, materiales didácticos, equipamiento, transporte y otras necesidades del sistema educativo.

La inversión fue acompañada por la creación de horas y cargos docentes, la implementación del Plan Redistribuir Oportunidades y el programa de Becas Gregorio Álvarez, que favorece la permanencia y finalización de los estudios.

En materia de terminalidad, el informe de UNICEF registró que el 82% de los estudiantes neuquinos logró completar la escuela secundaria durante 2025, un indicador relevante para evaluar la trayectoria educativa.

Sin embargo, el relevamiento también señaló una debilidad que comparte todo el sistema educativo argentino: solamente el 15% de los adolescentes alcanza conocimientos satisfactorios en matemática, un porcentaje que se repite tanto en Neuquén como en el conjunto del país.

Menos pobreza y desocupación que el promedio nacional

El mercado laboral y los indicadores de pobreza también muestran diferencias favorables para Neuquén. De acuerdo con los datos del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026, el aglomerado Neuquén-Plottier registró una pobreza del 19,6%, frente al 32,3% del promedio nacional. La diferencia alcanza los 12,7 puntos porcentuales.

Además, el indicador local descendió 6,4 puntos en comparación con el primer semestre de 2025, cuando había alcanzado el 26%.

El parador nocturno es un dispositivo de atención nocturna para personas en situación de calle.

En términos absolutos, la medición estimó alrededor de 65.000 personas bajo la línea de pobreza en Neuquén-Plottier, frente a un universo de aproximadamente 19.000 hogares.

En materia de empleo, la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al segundo trimestre de 2026 registró una desocupación del 3,2% en Neuquén-Plottier, mientras que el promedio nacional de los 31 aglomerados urbanos llegó al 7,9%. En la Patagonia, la tasa se ubicó en el 6,3%.

La tasa de actividad neuquina fue del 50,5% y la de empleo alcanzó el 48,9%, dos indicadores que reflejan una participación laboral superior a la media regional.

La diferencia también aparece en el empleo privado registrado. Según los datos recopilados por la plataforma estadística Datina, Neuquén registró un crecimiento interanual del 5,4% hasta julio de 2026, mientras que el promedio nacional mostró una caída del 2,2%.

Exportaciones: Neuquén supera ampliamente la media nacional

La capacidad exportadora también permite observar la dimensión económica de Neuquén frente al resto del país.

Durante 2025, las exportaciones por habitante alcanzaron los 8.965 dólares, frente a los 1.878 dólares del promedio nacional, de acuerdo con los indicadores recopilados por Datina.