Un intento de robo terminó con un hombre apuñalado en el abdomen trasladado al hospital

Ocurrió esta madrugada. La ayuda de los vecinos fue fundamental para salvarle la vida.

Un nuevo hecho de inseguridad golpea a la comarca petrolera de Neuquén , donde un hombre fue apuñalado durante un intento de robo . La víctima debió ser asistida y trasladada al hospital local.

El ataque ocurrió este sábado por la madrugada en un domicilio del barrio Otaño , en la ciudad de Plaza Huincul .

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Neuquén, el episodio se registró alrededor de las 6 en una propiedad ubicada sobre la calle Misiones , en el sector sureste de la ciudad. La intervención de los vecinos permitió dar aviso a la Policía y activar la asistencia sanitaria para el herido.

Las circunstancias del ataque todavía no fueron precisadas. Según testimonios, el dueño de la casa habría advertido un intento de robo y, en ese contexto, recibió una puñalada en la zona abdominal.

Tras la agresión, quedó tendido en el suelo y el atacante se dio a la fuga.

La Voz del Neuquén

Ataque y fuga

Tras el ataque y fuga del agresor, los vecinos lograron alertar a la Policía. A partir de ese aviso, se convocó a una ambulancia para asistir al hombre y trasladarlo al centro de salud de la comarca petrolera.

El vecino iba consciente durante el traslado al Hospital de Complejidad VI, según la información difundida.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el ataque ni la situación del herido.

Vecinos atraparon al delincuente cuando intentaba huir

Dos intentos de robo a camionetas ocurridos este jueves por la tarde en el centro de Neuquén terminaron con dos delincuentes detenidos por la Policía. En uno de los hechos, un grupo de vecinos advirtió la maniobra delictiva e intervino para evitar el robo. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 15, en inmediaciones de las calles Almirante Brown y Carlos H. Rodríguez, cuando un delincuente fue sorprendido mientras intentaba robar pertenencias del interior de una camioneta estacionada.

Al momento de ser descubierto, intentó escapar. Sin embargo, la rápida intervención de los efectivos permitió detenerlo a pocas cuadras del lugar.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Marcos Mazzone, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Neuquén, explicó que la intervención comenzó a partir de una alerta al Centro de Operaciones Policiales y del seguimiento realizado por las cámaras de seguridad. “Llamaron al 101 y también se dieron cuenta por monitoreo de esta situación, donde advertían de un sujeto que estaba en el interior de una camioneta”, relató Mazzone.

El damnificado se encontraba afuera de su departamento, ubicado sobre calle Santiago del Estero, cuando advirtió que un desconocido intentaba abrir su camioneta Toyota Hilux negra.

El sospechoso vestía una campera color oliva, pantalón negro y llevaba una mochila gris. Al darse cuenta de que había sido descubierto, emprendió la fuga por calle Carlos H. Rodríguez en dirección al este.

"Fue advertido este sujeto al darse cuenta de que le estaban gritando; esta persona se da a la fuga y con la intervención del personal policial, se logra la aprehensión en Carlos H. Rodríguez y Brown", señaló el comisario.

El sospechoso fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.