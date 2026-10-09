Investigaban un robo en Rincón de Emilio y encontraron un auto, ganzúas y elementos para asaltar vehículos

La Policía de Neuquén realizó dos allanamientos en distintos barrios. Un hombre fue detenido y otro logró escapar.

La investigación por un robo ocurrido en el barrio Rincón de Emilio , en la ciudad de Neuquén , permitió identificar a dos sospechosos y avanzar sobre una presunta modalidad delictiva vinculada con la sustracción de vehículos.

Los procedimientos se realizaron este jueves y estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Cuarta , con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las diligencias se desarrollaron en los barrios Alto Godoy y Toma Norte . Como resultado, un hombre de 29 años fue aprehendido, mientras que otro sospechoso logró escapar.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario inspector Marcos Mazzone explicó que el hecho que originó la investigación ocurrió durante la madrugada del martes y que, a partir de distintas tareas policiales, lograron identificar a los presuntos autores.

El trabajo permitió identificar a los sospechosos y establecer el vehículo en el que se movilizaban. "Logrando identificar a dos sujetos que se movilizaron para el hecho en un auto Volkswagen Gol", señaló.

Según explicó, uno de los sospechosos habría ingresado a la camioneta que fue objeto del delito, mientras que el otro colaboró en la maniobra. Con estos datos, los investigadores lograron avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Un detenido y un sospechoso prófugo

Con los datos obtenidos durante la investigación, la Justicia autorizó dos allanamientos que se concretaron durante la jornada del jueves.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Novella, en el barrio Alto Godoy. Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron que dos hombres intentaban retirar un Volkswagen Gol Trend de color negro.

La intervención policial impidió que se llevaran el automóvil. Ante la presencia de los uniformados, ambos sospechosos regresaron al inmueble e intentaron escapar por el patio trasero.

Uno de ellos, de 29 años, fue alcanzado y aprehendido por los efectivos, mientras que su acompañante consiguió darse a la fuga.

El vehículo quedó secuestrado y, durante una primera inspección visual, los investigadores observaron a través de la luneta que había mochilas y un arma larga en el baúl. Por este motivo, solicitaron autorización judicial para realizar una requisa más exhaustiva.

En el mismo domicilio también se incautaron guantes blancos de trabajo y una ganzúa, elementos que podrían estar relacionados con los utilizados durante el robo, según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad.

Mazzone explicó que, a partir de las pruebas reunidas, se avanzó con los procedimientos judiciales que permitieron secuestrar el vehículo utilizado por los sospechosos.

Secuestraron elementos que podrían utilizarse para robar autos

Durante los procedimientos y las actuaciones prejudiciales paralelas, los efectivos encontraron distintos objetos que llamaron la atención de los investigadores por su posible utilización en maniobras de robo de vehículos.

Entre los elementos secuestrados se encuentran seis llaves de encendido de automóviles y motocicletas, un tambor de motocicleta con dos llaves, una base cargadora con batería correspondiente a un inhibidor, cinco criques hidráulicos y un minicompresor.

El comisario inspector explicó que este tipo de herramientas podría estar vinculado con una modalidad utilizada para sustraer vehículos, mediante la combinación de dispositivos electrónicos y elementos para manipular sus sistemas de apertura y encendido.

"Se logró el secuestro del vehículo y de elementos que tienen interés para la causa y en este caso se secuestraron inhibidores, ganzúas, diversos elementos de vehículos, en este caso criques, llaves cruz, llaves de otros vehículos", sostuvo Mazzone. "Se logró el secuestro del vehículo y de elementos que tienen interés para la causa y en este caso se secuestraron inhibidores, ganzúas, diversos elementos de vehículos, en este caso criques, llaves cruz, llaves de otros vehículos", sostuvo Mazzone.

Además, el jefe policial explicó que los sospechosos podrían haber utilizado estos elementos para facilitar los robos, mediante "el uso del inhibidor más las llaves para hacer ignición y, llevarse o sustraer los autos".

Sin embargo, será la investigación judicial la que determine si todos los objetos incautados fueron utilizados en el hecho ocurrido en Rincón de Emilio o si podrían estar relacionados con otros delitos.

Encontraron 20 plantas de cannabis durante el segundo allanamiento

El segundo procedimiento se desarrolló en el barrio Toma Norte, donde detectaron 20 plantas de cannabis, situación que motivó la intervención de personal especializado del área de Antinarcóticos de la Policía de Neuquén.

A raíz del hallazgo, un hombre de 29 años fue notificado en el marco de la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

El descubrimiento dio lugar a actuaciones independientes de la investigación principal, que continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Por último, Mazzone confirmó que los investigadores lograron identificar a las personas presuntamente involucradas en el robo y aseguró: "que van a ser puestas a disposición de la Justicia".