La Policía los detectó cuando intentaban abrir un vehículo en proximidades al hotel Hilton de Neuquén. Investigan si son los mismos que actuaron en el barrio.

Tres demorados y una camioneta secuestrada: investigan si están detrás de los robos en Rincón de Emilio.

La Policía de Neuquén demoró a tres personas que son investigadas por distintos hechos de inseguridad registrados en la ciudad y ahora busca determinar si el grupo está relacionado con los robos ocurridos en Rincón de Emilio . El operativo se activó luego de que fueran detectados mientras intentaban abrir un vehículo y permitió además secuestrar la camioneta en la que se movilizaban.

El procedimiento se realizó durante la tarde del martes, luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo detectaran movimientos sospechosos en inmediaciones del hotel Hilton de la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la información aportada por la Policía, los investigadores ya seguían una línea relacionada con personas que utilizaban inhibidores y elementos similares a ganzúas para ingresar a vehículos.

El coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Marcos Mazzone , explicó en declaraciones radiales que el seguimiento de estas personas comenzó a partir de distintos episodios registrados durante los últimos días. Entre ellos se encuentran los robos denunciados en Rincón de Emilio y otros hechos ocurridos en sectores del centro y del alto de la ciudad.

Los detectaron por las cámaras

Según explicó Mazzone, las tres personas fueron observadas cuando presuntamente intentaban abrir un vehículo estacionado en la zona del Hotel Hilton. La situación fue advertida por los operadores del Centro de Monitoreo, que avisaron a los móviles que se encontraban trabajando en el área.

Con esa información se montó un operativo y los sospechosos fueron interceptados finalmente en la zona de Carlos H. Rodríguez y Avenida Argentina. En el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Primera y personal de los móviles de Seguridad que realizan tareas de prevención en el casco céntrico.

Los tres fueron demorados y se secuestró la camioneta en la que se trasladaban.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que deberá avanzar ahora con las distintas medidas para determinar qué participación pudo haber tenido cada uno de los involucrados en los hechos que se investigan.

Tres personas y distintos domicilios

Los demorados son tres hombres. Uno es de nacionalidad chilena, otro tiene domicilio en la ciudad de Neuquén y el tercero reside en Cipolletti.

La procedencia de los sospechosos es uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores, aunque desde la Policía aclararon que todavía no está confirmado que formen parte de una banda organizada que haya llegado desde alguna ciudad vecina para cometer los robos en Neuquén.

La principal tarea en este momento es establecer si existe una conexión entre estas tres personas y los episodios denunciados en Rincón de Emilio, donde se registraron ingresos a viviendas y también aperturas de vehículos. “Estamos tratando de vincular si estas personas se tratarían de los mismos hechos”, explicó Mazzone al referirse a la investigación.

Por eso, el procedimiento realizado en el centro no implica todavía que los tres estén acusados por los robos ocurridos en el barrio. Esa relación deberá ser determinada a partir del análisis de las pruebas reunidas y de las tareas que llevan adelante los investigadores.

La camioneta no tenía pedido de secuestro

Durante el procedimiento también fue secuestrada una camioneta Volkswagen Amarok utilizada por los sospechosos. Sin embargo, Mazzone aclaró que el vehículo no tenía pedido de secuestro ni una denuncia por robo.

“Estamos averiguando de quién sería la propiedad”, señaló el funcionario policial. Por el momento, la camioneta no presenta una restricción que permita establecer que había sido sustraída.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Además, los efectivos pudieron localizar al propietario del vehículo que habría sido el blanco del intento de robo en inmediaciones del Hilton. Se trata de un vecino de Neuquén al que finalmente no llegaron a sustraerle ningún elemento.

Ese dato también será incorporado a la investigación, ya que permitirá establecer qué ocurrió exactamente antes de la intervención policial y qué elementos pudieron haber utilizado los sospechosos.

Dos tenían antecedentes

Respecto de la situación de los tres demorados, Mazzone indicó que dos de ellos, ambos de nacionalidad argentina, cuentan con antecedentes. Mientras que el ciudadano chileno no contaba con denuncias en su contra, hasta el momento.

Sin embargo, las tres personas recuperaron la libertad luego de ser notificadas de la disposición correspondiente. La investigación continuará ahora con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los elementos secuestrados y los datos reunidos en los distintos procedimientos.

El objetivo será determinar si las tres personas interceptadas en pleno centro forman parte del mismo grupo que durante los últimos días habría utilizado inhibidores y herramientas para ingresar a vehículos y viviendas en distintos sectores de Neuquén.

Por el momento, la Policía logró cortar el recorrido de los sospechosos cuando fueron detectados en plena maniobra en el centro, pero resta establecer qué otros hechos podrían estar vinculados con ellos y, especialmente, si tuvieron participación en los robos que habían generado preocupación entre los vecinos de Rincón de Emilio.