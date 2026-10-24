"Se le habrá saltado la chaveta": declaró el marido de la acusada de maltratar a la mamá de Marcela Coronel

La pareja de la cuidadora de la madre de Marcela Coronel restó importancia a las agresiones y amenazó al periodista que lo consultó.

La palabra del marido de la acusada de maltratar a la mamá de Marcela Coronel

Tras la denuncia por las agresiones contra la madre de Marcela Coronel, una mujer de 100 años, un periodista de América Noticias logró hablar con el esposo de la cuidadora acusada. Sus declaraciones, realizadas frente a la dependencia policial donde ella permanece detenida, generaron un fuerte repudio por la manera en que se refirió a los hechos.

Ante las preguntas del cronista, el hombre reaccionó con enojo y buscó restarle gravedad a lo ocurrido, en lugar de condenar de manera contundente las presuntas agresiones.

“Salí de acá, cualquiera comete un error”, respondió en un primer momento. Cuando el periodista le pidió que explicara a qué se refería con esa frase, lanzó una expresión que llamó la atención: “Se le habrá saltado la chaveta y la maltrató, nada más”.

Qué dijo sobre las agresiones

Las declaraciones del hombre se dieron en el marco de la denuncia que hizo pública Marcela Coronel, quien difundió las imágenes de las agresiones contra su madre, Berta, quien hace poco cumplió los 100 años y presenta problemas de salud y movilidad reducida.

Durante el intercambio con el cronista, el marido de la cuidadora también respondió de manera desafiante cuando le preguntaron por su vínculo con la mujer detenida. “Es mi señora, ¿cuál es el problema?”, contestó.

La mujer fue detenida y trasladada a una dependencia policial.

La tensión aumentó a medida que avanzaban las preguntas. Ante la insistencia del periodista, el hombre lanzó una advertencia: “Cortá eso o te lo corto yo”.

La disculpa a Marcela Coronel

Más tarde, el cronista volvió a acercarse al hombre para preguntarle qué opinaba sobre lo sucedido. En esa segunda oportunidad, reconoció que la conducta de su pareja no había sido correcta, aunque su respuesta volvió a estar acompañada de una justificación.

“No me parece bien lo que hizo, pero ¿qué te puedo decir?”, expresó.

Finalmente, el periodista le pidió que le dedicara unas palabras a Marcela Coronel, quien hizo pública la situación que atraviesa su familia. El hombre terminó ofreciendo una disculpa por lo ocurrido: “De mi parte una disculpa a Marcela, listo”.

Las agresiones quedaron registradas por las cámaras

Las agresiones tomaron estado público después de que Marcela Coronel denunciara los maltratos que sufría su madre por parte de la cuidadora contratada para asistirla. La periodista contó lo ocurrido durante una emisión de Primicias Ya, por América TV, donde relató cómo descubrieron la situación y mostró parte de las grabaciones.

El caso salió a la luz cuando la hermana de Coronel, que habitualmente revisaba las cámaras de seguridad instaladas en distintos ambientes del departamento, encontró una serie de videos en los que se registraban las agresiones. Las imágenes fueron compartidas en el chat familiar y generaron preocupación por la violencia con la que la mujer trataba a la anciana.

En una de las secuencias se observa a la cuidadora golpear a Berta en el brazo, darle cachetadas, gritarle y manipularla bruscamente. También se escuchan insultos y amenazas mientras la mujer, que necesita asistencia para realizar distintas actividades cotidianas, permanece en una situación de especial vulnerabilidad.

"Marcela Coronel":

Por la denuncia contra la cuidadora de su madre pic.twitter.com/PckZuCHXzR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 23, 2026

Coronel explicó que su madre tiene un cuadro avanzado de demencia que le dificulta comprender lo que sucede y comunicar lo que le pasa. Tras conocer el contenido de las grabaciones, la familia decidió realizar la denuncia. La cuidadora, identificada como Norma Noemí Sandín, de 58 años, fue detenida e imputada por lesiones y amenazas.