Los Fundamentalistas hicieron historia en Tucumán con 50.000 personas y el Indio Solari presente en las pantallas

La banda ofreció un emotivo homenaje a su líder en una noche cargada de mística ricotera, que también convocó a más de 100.000 espectadores por streaming.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado protagonizaron un recital histórico en Tucumán , en una noche marcada por el fervor de miles de seguidores y el comienzo de una nueva etapa para la banda: fue la primera presentación sin la presencia física de su líder, el Indio Solari .

La presentación reunió a fanáticos llegados de distintos lugares del país, que se acercaron al Hipódromo de San Miguel de Tucumán para compartir una jornada cargada de canciones, emoción y la misa ricotera que se mantiene vigente entre generaciones.

El recital convocó a unas 50.000 personas en el predio y tuvo también un importante alcance virtual: alrededor de 100.000 usuarios siguieron la transmisión por YouTube . Durante casi tres horas, el Indio Solari apareció en las pantallas gigantes y acompañó virtualmente a la banda, en el primer show del grupo sin su presencia en vivo.

Pura emoción con la voz de Indio Solari

La fiesta comenzó a escribirse desde el primer segundo. En medio de la enorme expectativa y con una transmisión en vivo que llegó a todo el país a través de YouTube, el predio tucumano contuvo la respiración cuando resonó en los parlantes la inconfundible voz del propio Indio Solari para dar la bienvenida oficial con su histórico latiguillo.

“Damas y caballeros, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, se escuchó para el delirio de las 50 mil almas presentes.

Inmediatamente después de la ovación generalizada que bajó de las tribunas y del campo, la banda desató la locura al arremeter con los primeros acordes de "Mariposa Pontiac", dando inicio formal a una noche que prometía quedar en la historia.

Los mejores momentos del histórico show

Entre los momentos más comentados de la noche, el virtuoso trompetista Miguel Ángel Tallarita se robó una de las grandes ovaciones del público. En medio de la interpretación de uno de los temas de la lista, el músico deslizó con maestría y sin perder el pulso rockero las inconfundibles notas de la intro de "Smoke on the water", el clásico de Deep Purple.

Lejos de quedarse ahí, y para delirio de los presentes, hilvanó el cierre de su intervención con los compases de la "Marcha peronista" popularizada por Hugo del Carril, fusionando el rock internacional con un guiño de color local que sintetizó la complicidad de la fiesta popular.

La política se coló en el show

El ritual ricotero funcionó una vez más como un genuino termómetro social. En medio del recital, apenas finalizó uno de los temas, el campo y las tribunas se unieron en un estallido espontáneo para entonar con fuerza el hit "El que no salta votó a Milei", manifestando el pulso político del público contra la actual gestión nacional.

Minutos más tarde, la temperatura volvió a elevarse cuando las gargantas tucumanas y de fanáticos llegados de distintos puntos del país corearon "La patria no se vende", un lema que rápidamente se entrelazó y mezcló con el clásico cántico de resistencia: "Y el Indio está presente".

La pantalla gigante, Indio Solari y un "Encuentro con un ángel amateur"

Uno de los momentos de mayor nudo en la garganta y profundidad emocional se vivió cuando sonaron los primeros acordes de "Encuentro con un ángel amateur".

Allí, la imponente pantalla gigante del escenario se encendió para mostrar al propio Indio Solari cantando el tema. La aparición del músico —presente de manera virtual pero con la intensidad de siempre— desató la ovación instantánea y lágrimas en gran parte del público.

No fue la única entrada del ídolo ricotero, que previamente estuvo en "Un ángel para tu soledad", y que iba a aparecer en el cierre, a pura explosión.

Antes de dar paso a los acordes definitivos, el guitarrista y cantante Gaspar Benegas tomó la palabra desde el escenario para dejar una importante advertencia a la marea roja, pidiendo a todos los presentes cuidarse mutuamente y comportarse como un buen público en la desconcentración a la salida del predio.

Inmediatamente después, el ritual alcanzó su clímax absoluto. Para interpretar el tema considerado como "el pogo más grande del mundo", las pantallas gigantes volvieron a encenderse para mostrar nuevamente al Indio Solari.

Presentado de manera especial por Benegas como "El Míster", la mítica figura del Indio interpretó "Jijiji" desde la virtualidad y desató un salto masivo y un pogo inolvidable que hizo temblar el Hipódromo de Tucumán, cerrando una página dorada e imborrable para el rock nacional.