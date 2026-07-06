Podrá moverse acompañada y en auto, también para visitar a hermanas. En septiembre podría quedar en libertad condicional. La fobia que influyó en la decisión.

Autorizan a ir a misa sin custodia a una exministra con prisión domiciliaria por corrupción.

La jueza de Ejecución Penal Karina Breckle autorizó un régimen de salidas transitorias sin custodia policial para Leticia Huichaqueo , exministra de Acción Social de Chubut , condenada a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por delitos de corrupción.

La exfuncionaria, que cumple prisión domiciliaria en Gaiman por razones de salud y en algún momento solicitó un año de reducción de pena por haber realizado cursos de capacitación, podrá salir todos los domingos entre las 16 y las 22 horas para ir a la iglesia y también, visitar a familiares.

La resolución fue dictada a pedido de la abogada defensora particular de Huichaqueo, Lorena Elisiancín, con intervención de la funcionaria de Fiscalía Analía Acuña en representación del Ministerio Público Fiscal .

Recorrido definido

Las salidas tienen un recorrido predeterminado. La exfuncionaria asistirá a misa y luego visitará a dos de sus hermanas, Marisa y Gabriela, que vevien en un radio cercano a su domicilio.

"Leticia va a concurrir a misa y luego podrá permanecer unas horas con sus hermanas. Es un régimen pensado para favorecer una reinserción gradual y fortalecer los vínculos familiares", explicó Elisiancín en declaraciones a La Opinión Austral.

Cada domingo la condenada abandonará su casa acompañada por integrantes de su familia, quienes permanecerán junto a ella durante todo el horario autorizado por la Justicia.

La exministra integra una familia de cinco hermanas mujeres, pero la autorización judicial solo contempla las visitas a Marisa y Gabriela por la cercanía de sus domicilios.

La defensora reveló además que Huichaqueo no podrá visitar a su madre, que vive en un primer piso inaccesible para su condición.

"Leticia tiene una discapacidad motriz importante. Se desplaza con un andador y también utiliza silla de ruedas, por lo que acceder a esa vivienda resulta extremadamente difícil", indicó la abogada.

Sin custodia y con traslados en auto

La resolución también modificó el sistema de vigilancia que regía desde que Huichaqueo obtuvo el arresto domiciliario.

Hasta ahora la Policía efectuaba tres controles diarios en horarios sorpresivos. Pero el esquema quedó reducido a un único rondín por día.

"Los patrulleros policiales no cuentan con las adaptaciones necesarias para trasladar a una persona con las limitaciones físicas que presenta Leticia”, explicó su abogada.

“Por ese motivo, la jueza autorizó que los desplazamientos dentro de Gaiman se realicen en el vehículo de su familia, que sí está acondicionado para su discapacidad", agregó.

Cuando deba presentarse en la Comisaría de Gaiman para acreditar el cumplimiento del régimen, también lo hará en ese vehículo particular.

Argumento: una fobia de la exministra

Uno de los argumentos centrales de la defensa ante la jueza fue el estado emocional que desarrolló Huichaqueo como consecuencia de los permanentes controles policiales.

Elisiancín sostuvo que la exfuncionaria presenta un cuadro compatible con agorafobia, un trastorno de ansiedad estrechamente relacionado con los ataques de pánico.

"Explicamos ante la jueza lo que Leticia desarrolló. Es un temor intenso hacia la presencia policial que fue apareciendo a partir de los constantes controles que se realizaban en cualquier momento del día o de la noche", afirmó la defensora.

Según precisó, los controles "eran sorpresivos y permanentes" y generaron "ansiedad, angustia y episodios de insomnio", según describió Elisiancín.

Este cuadro fue uno de los fundamentos considerados por la magistrada para flexibilizar el régimen de vigilancia.

La condena por corrupción

Huichaqueo fue condenada en dos causas judiciales unificadas por la jueza Eve Ponce en octubre de 2024.

En el caso "Emergencia Climática", fue hallada culpable de defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta por el manejo ilícito de fondos destinados a los damnificados del temporal que azotó Comodoro Rivadavia entre marzo y abril de 2017, con casi 400 milímetros de lluvia que dejaron a la ciudad en estado crítico.

En esa casusa, hubo otros funcionarios públicos y empresarios contratistas del Estado que fueron condenados, algunos con prisión efectiva.

Leticia Huachiqueo en sus tiempos de ministra de Mario Das Neves, el fallecdio exgobernador de Chubut.

En la causa "Royal Canin", en tanto, se comprobó que la exministra y su esposo, Juan Carlos Gómez, vendieron clandestinamente 450 bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas por esa connocida marca a través de la Casa del Chubut en Buenos Aires, también para asistir a personas y mascotas afectadas por el temporal.

La pena unificada fue de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La exfuncionaria ocupó el cargo durante la gestión del gobernador Mario Das Neves.

Según la Justicia, aprovechó los controles laxos del Estado (se declaró la emergencia) en medio de las urgencias que atravesaba la población de Comodoro Rivadavia para desviar recursos y donaciones.

¿Irregularidades en la domiciliairia?

En diciembre de 2025 la jueza de Garantías Laura Martini había endurecido los controles de la domiciliaria tras un planteo de la Fiscalía que denunció encuentros en el quincho de la vivienda durante los fines de semana, salidas sin aviso a la Policía y reportes contradictorios de su psicóloga.

En aquel momento la jueza Martini reconoció "desprolijidades" en el cumplimiento, pero rechazó el pedido fiscal de trasladar a Huichaqueo a un establecimiento penitenciario.

Rumbo a la libertad condicional

La exministra ya superó la mitad de la pena, circunstancia alcanzada en diciembre de 2025.

De mantenerse el actual régimen de conducta y cumplirse los requisitos legales, en septiembre quedará en condiciones de solicitar la libertad condicional, etapa en la que continuará sometida a las condiciones que establezca la Justicia hasta completar la totalidad de la condena.

"Leticia siempre respetó cada una de las reglas fijadas por la Justicia. Nunca hubo incumplimientos ni intentos de eludir los controles. Esta resolución refleja precisamente esa buena conducta y permite avanzar de manera progresiva hacia la etapa final del cumplimiento de la condena", concluyó la defensora Elisiancín.