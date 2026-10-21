La Policía de Seguridad Aeroportuaria debió desplegar un operativo por una amenaza de bomba. El antecedente de 2024 que involucró al gobernador Torres.

Identificaron al pasajero que obligó a evacuar y cerrar el aeropuerto de Trelew.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que está identificado el pasajero que obligó a evacuar y cerrar temporalmente el Aeropuerto Almirante Zar, de Trelew , en la provincia de Chubut durante la tarde de este martes 20 de octubre.

La situación que generó una enorme tensión en la terminal aeroportuaria se produjo durante el descenso de los pasajeros de una aeronave que había llegado a Trelew desde Buenos Aires.

Una de las personas que estaban por bajar del avión, de la compañía JetSmart, le hizo un comentario a un integrante de la tripulación que llevó a que se activara el protocolo de seguridad por amenaza de bomba.

Un comentario y la evacuación total

“No abras ahí. Puse una bomba”, dijo el pasajero, mientras señalaba la puerta del baño del avión.

De inmediato, y ante el riesgo de que la amenaza fuera cierta, la PSA dispuso la rápida evacuación de los pasajeros y de todas las personas que se encontraban en ese momento en el aeropuerto, que permaneció cerrado durante aproximadamente dos horas.

Aeropuerto Almirante Zar, de Trelew, Chubut.

La gente que estaba esperando para embarcar fue trasladada a los puntos de encuentro establecidos para este tipo de situaciones y el avión fue llevado al sector de la pista más alejado de la estructura principal de la estación aérea.

“El avión fue revisado, fue corrido y fue verificado y no se encontró nada, lo que hizo que se desestimara esa amenaza”, confirmó Fabio Orellano, director del Aeropuerto Almirante Zar.

Habrá denuncia judicial

El funcionario confirmó que la persona que hizo el comentario y desencadenó el protocolo de emergencia ya fue identificada. “Está trabajando la Policía de Seguridad Aeroportuaria en ese trámite”, explicó.

La situación no solo generó un despliegue de seguridad, sino que también provocó demoras, afectando a quienes esperaban para abordar sus vuelos.

En ese sentido, Orellano confirmó que se trabaja para avanzar con las actuaciones correspondientes ante la Justicia.

El jefe de la terminal explicó que toda la gente fue llevada a los lugares que ya están establecidos para este tipo de situaciones.

“Uno de los puntos es el estacionamiento y el otro es afuera del hangar, en un punto al aire libre donde llevamos a toda la gente a resguardo”, le dijo a Jornada Radio.

El caso que involucró a Nacho Torres

El operativo antibombas fue el segundo que se puso en marcha en el aeropuerto de Trelew en poco tiempo.

En abril de 2024, según recordó Orellano, la unidad de Explosivos de la PSA debió detonar de manera controlada una mochila que fue dejada en la confitería de la terminal.

Aquel episodio no tuvo origen en una amenaza de bomba, pero genero una alarma especial porque ocurrió en momentos en los que llegaba a Trelew el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

El mandatario provincial consideró después que lo ocurrido habiá sido una casualidad y no había tenido que ver con su presencia.

Orellano remarcó el consejo para los pasajeros de que ante cualquier situación que les genere sospechas antes, durante o después de un vuelo, den aviso al personal del avión.

“Lo primero es avisar a la tripulación. La tripulación está preparada para accionar ante este tipo de dudas”, recomendó el director del aeropuerto de Trelew, y dijo que tanto la PSA como el personal de la estación aérea están capacitados para intervenir y activar los protocolos necesarios.