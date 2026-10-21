Los familiares se pelearon por quién se las quedaba y tuvo que intervenir la policía. Un detenido y un herido.

Batalla campal en un crematorio por las cenizas de la abuela.

Un insólito episodio terminó con lesionados y detenidos en un crematorio de la ciudad de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , a causa de un conflicto familiar relacionado con la disposición final de las cenizas de una mujer falleida.

La situación se produjo en el crematorio de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), ubicado en la calle Carolina Muzilli al 1300, de Comodoro Rivadavia.

Allí, este martes 20 de octubre por la mañana, estaba dispuesta la entrega de las cenizas de una mujer de apellido Fuenzalida a sus familiares, según precisó el medio local R360.

Velatorio, cremación y piñas

La información indica que entre hijos y nietos comenzó una discusión de tono elevado para definir a qué domicilio iría a parar la urna. Allí estaban los restos de la señora Ezilda del Carmen Fuenzalida, fallecida el 16 de octubre de 2026, a los 74 años.

La mujer fue velada entre el viernes 16 y el sábado 17 en una sala de la avenida Canadá y Clarín, y luego su cuerpo fue trasladado a la sala crematoria de la SCPL en la calle Carolina Muzilli.

Sala velatoria de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia.

Allí, este martes, la familia tenía que retirar las cenizas y fue entonces que se iniciaron las agresiones verbales.

De las palabras, la confrontación pasó a los hechos y los golpes de puño.

Los más exaltados fueron dos hombres, identificados como Raúl A. Z., de 54 años, y Diego E. M., de 35, en el informe policial.

La intervención de la Policía de Comodoro Rivadavia

Según dieron a conocer las fuerzas de seguridad, pasadas las 11.50 del martes, agentes de la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia debieron acudir de urgencia al lugar, alertados por un llamado que advertía sobre disturbios de gran magnitud.

El pedido de intervención policial fue realizado por los propios trabajadores del servicio crematorio. Cuando llegaron, los efectivos constataron la presencia de aproximadamente diez personas que se encontraban visiblemente alteradas, intercambiando insultos y agresiones físicas cruzadas.

Los policías pudieron corroborar que el hombre identificado como Raúl A. Z. presentaba un corte en la zona del ojo derecho, además de tener el rostro muy inflamado a causa de golpes recibidos.

Testigos presenciales y empleados del establecimiento señalaron de manera directa a Diego E. M. como el presunto autor material de la agresión física.

Detenido

Los agentes quisieron interceptar a Diego para identificarlo, pero el sospechoso adoptó una actitud sumamente agresiva y hostil hacia los agentes, negándose a brindar explicaciones sobre lo sucedido.

Por tal motivo, y en base también a las evidencias y los señalamientos de los testigos, se procedió a su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia policial.

El crematorio de la Cooperativa comodorense es el más antiguo y más utilizado de la ciudad petrolera de Chubut.

En lo respectivo al plano judicial, tomó intervención la fiscal de turno, Belén De la Canal, mientras que desde la Oficina Judicial se dispuso que el demorado permaneciera alojado en la Comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia hasta la celebración de la audiencia de control de detención, la cual estará presidida por el juez penal Ariel Tedesco.