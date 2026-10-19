Cubrió la campaña del Boca de Bianchi, trabajó en medios importantes y murió sorpresivamente

El periodista tenía apenas 52 años y falleció en medio de las celebraciones por el día de la Madre.

El periodista deportivo Gastón “Pampa” Leturia falleció a los 52 años en Santa Rosa, La Pampa, mientras compartía un encuentro familiar por el Día de la Madre. Fue uno de los primeros integrantes de la redacción del diario Olé, cubrió una de las etapas más exitosas de Boca y desarrolló una extensa trayectoria en medios nacionales como Clarín y Radio Con Vos.

La muerte de Pablo Gastón Leturia generó una profunda conmoción en el periodismo argentino. El comunicador falleció el domingo 18 de octubre, durante una visita a su ciudad natal, adonde había viajado para compartir el fin de semana con su familia.

Según informaron medios pampeanos, sufrió un infarto mientras preparaba un asado y, pese a que fue trasladado a un centro de salud, los profesionales no pudieron revertir el cuadro.

Con 52 años, Leturia había construido una carrera vinculada con algunos de los medios más importantes del país. Nacido y criado en Santa Rosa, se trasladó a Buenos Aires para estudiar periodismo deportivo y comenzó a desarrollar su profesión en una etapa de crecimiento de la prensa deportiva argentina.

Una carrera marcada por el Boca de Bianchi

El Pampa fue parte de la primera generación de periodistas de Olé, el diario deportivo que comenzó a publicarse en 1996. Durante su paso por el medio, tuvo a su cargo la cobertura de Boca Juniors en una de las etapas más recordadas de la historia del club, bajo la conducción de Carlos Bianchi.

Entre las experiencias más destacadas de aquella época estuvo el viaje a Japón para cubrir la Copa Intercontinental de 2000, en la que Boca venció 2-1 al Real Madrid con dos goles de Martín Palermo. El Xeneize conquistó así uno de los títulos más emblemáticos de su historia y Leturia estuvo allí para contar aquella consagración.

Su trayectoria también incluyó una extensa etapa en Clarín, donde trabajó durante más de dos décadas y se desempeñó como editor del suplemento Autos. Además, pasó por distintas radios porteñas y colaboró con publicaciones de alcance nacional e internacional.

En los últimos años, continuó ligado a la comunicación y al periodismo. Integraba el programa “Las cosas como son”, de Radio Con Vos, y también había trabajado en el área de comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Seguridad porteño.

El recuerdo de sus raíces pampeanas

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Buenos Aires, Leturia mantuvo un fuerte vínculo con Santa Rosa, la ciudad donde nació y creció. Su apodo, “Pampa”, lo acompañó durante toda su vida profesional y reflejó esa identidad que conservó a pesar de su recorrido por las redacciones y los medios nacionales.

La noticia de su muerte provocó numerosas expresiones de dolor entre colegas, amigos y familiares, que destacaron tanto su trayectoria profesional como su calidad humana. Su partida inesperada, a los 52 años, dejó una profunda tristeza en el ambiente periodístico, donde había construido vínculos a lo largo de décadas de trabajo.

Fuentes: Diario La Arena, Clarín y El Diario de La Pampa.