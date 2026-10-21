Murió un nene de 10 años por la ameba "come cerebros": la sospecha sobre dónde se contagió

El trágico hecho alertó a las autoridades sanitarias de Argentina, que ya comenzaron con la investigación. El Malbrán confirmó el diagnóstico.

La ameba Naegleria fowleri, conocida como “come cerebros”, puede causar una infección grave que afecta el sistema nervioso central.

La muerte de un nene de 10 años por una infección causada por la ameba “ come cerebros ” generó gran preocupación en Argentina, pero también abrió interrogantes sobre dónde se habría contagiado. Tras conocerse este caso fatal, se abrió una investigación.

La infección, conocida como meningoencefalitis amebiana primaria , es causada por Naegleria fowleri, un microorganismo que puede provocar una enfermedad grave. Tras conocerse el fallecimiento, la intendencia local tomó medidas para investigar una posible fuente de exposición.

El caso generó preocupación en Fiambalá, en la provincia de Catamarca, donde las autoridades dispusieron medidas preventivas mientras avanzan los análisis.

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El chico había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde especialistas en infectología habían sospechado la enfermedad, según informó El Ancasti.

Investigan el origen del contagio tras la muerte de un niño por la “ameba comecerebros” en Argentina.

Además, la cartera sanitaria explicó que el hospital había advertido signos compatibles con una infección por Naegleria fowleri, organismo microscópico de vida libre, también conocido como “ameba come-cerebros”.

La sospecha sobre el lugar donde el nene habría contraigo la ameba "come cerebros"

Por otra parte, las autoridades sanitarias descartaron riesgo de contagio para familiares, convivientes y personal de salud, ya que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona.

En ese contexto, la intendencia clausuró preventivamente un complejo termal de esa localidad catamarqueña, donde falleció el nene. Al mismo tiempo, iniciaron los análisis sobre el estado de las aguas termales para establecer si el menor se contagió allí, en las termas ubicadas a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial.

Las primeras sospechas surgieron por parte del equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, donde el niño permaneció internado. Poco después, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico.

En tanto, el Ministerio de Salud de Catamarca ordenó el cierre preventivo del complejo y el inicio de tareas de muestreo y análisis de agua para verificar si hay presencia del microorganismo. Asimismo, los equipos técnicos también trabajan en la reconstrucción de las posibles exposiciones del niño durante los doce días previos al inicio de los síntomas.

Cómo se contagia la "ameba come cerebros"

Los especialistas explicaron que la Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede ingresar al organismo cuando el agua contaminada penetra por la nariz. Desde allí puede alcanzar el sistema nervioso central y provocar una infección cerebral de evolución rápida.

A diferencia de otras enfermedades infecciosas, no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias aclararon que los familiares, convivientes, profesionales de la salud y demás personas que mantuvieron contacto con el niño no corren riesgo de contagiarse por esa relación.

El Colegio Médico también difundió recomendaciones para reducir las posibilidades de exposición, especialmente en ambientes acuáticos naturales con temperaturas elevadas.

Entre las principales medidas aconsejó evitar sumergir la cabeza en aguas termales naturales y procurar que el agua no ingrese por las fosas nasales.

Además, recordó que los lavados o irrigaciones nasales deben realizarse exclusivamente con agua estéril, destilada o previamente hervida y enfriada.

Qué síntomas tiene la enfermedad

En cuanto a los síntomas, los profesionales advirtieron que la enfermedad puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, para luego evolucionar rápidamente hacia complicaciones neurológicas graves.

Ante la aparición de estas manifestaciones después de una posible exposición a aguas dulces templadas o calientes, recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud.