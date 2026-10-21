PAMI cambia el trámite para personas con diabetes: qué documentación hay que presentar ahora

Se trata de una modificación para ingresar al Padrón de Personas con Diabetes. Qué implica el nuevo anuncio.

Con el objetivo de reforzar la calidad, la trazabilidad y la actualización de la información clínica, el Programa de Atención Médica Integral ( popularmente conocido como el PAMI ) dispuso un cambio operativo en el procedimiento para sumar beneficiarios al Padrón de Personas con Diabetes , clave para que las personas que padecen esta enfermedad puedan acceder a medicamentos e insumos bonificados .

Desde el organismo estatal explicaron que esta modificación permitirá validar la consistencia de los datos almacenados . De esta forma, la administración busca asegurar un seguimiento más riguroso de la información de cada afiliado incorporado.

El ingreso a esta base de datos debe realizarse a través del médico de cabecera , quien carga los estudios correspondientes en el sistema. Para hacerlo, serán necesarios estudios recientes que confirmen el diagnóstico y el control de la enfermedad. Los análisis requeridos son hemoglobina glicosilada (HbA1c) y glucemia . Ambos deben estar actualizados, con una antigüedad menor a tres meses y contar con firma y sello del bioquímico del laboratorio.

El Padrón de Personas con Diabetes es clave para acceder a medicamentos e insumos.

Con la última modificación anunciada, el PAMI exige la presentación digital obligatoria de la documentación respaldatoria que acredite los resultados de laboratorio del paciente. A partir del nuevo anuncio, al momento de realizar el trámite en el sistema, los profesionales de la salud tienen que cargar los comprobantes médicos en formatos digitales .pdf o .jpg.

Esta carga debe concretarse de manera simultánea junto con el ingreso habitual de los datos requeridos por la plataforma informática para concretar el alta o la renovación anual.

Para qué sirve formar parte del Padrón de Personas con Diabetes del PAMI

Estar inscripto en el Padrón de Personas con Diabetes es clave para acceder a distintos beneficios, entre ellos la entrega de insulina con el 100% de bonificación, hipoglucemiantes orales, lectores de tiras reactivas y elementos para medir la glucosa. Esta base de datos ayuda al organismo a centralizar el seguimiento de los pacientes y asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad.

PAMI otorga insulina con 100% de bonificación.

Para los afiliados que necesiten insulinas de acción prolongada o formulaciones específicas, como Glargina o Degludec, el criterio para acceder a la cobertura bonificada es más exigente. En estos casos, además de los estudios habituales, el médico debe emitir una indicación detallada que explique la necesidad de ese tipo de insulina.

A eso se le suma la presentación del Formulario de Vía de Excepción, que puede corresponder a un pedido inicial o a una renovación. La autorización puede demorar varios días y la falta de información llevará a que el trámite no avance. Para mantener la cobertura gratuita, el organismo exige una actualización anual de los datos médicos del beneficiario.

Nuevas limitaciones territoriales para los médicos de cabecera

En otro de los cambios, el PAMI estableció una restricción geográfica estricta para el desempeño de los médicos de cabecera. A partir de ahora, los profesionales solo podrán empadronar a los beneficiarios que pertenezcan a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) en la que ellos ejercen sus funciones. Esta delimitación territorial impide que un médico registre a personas asignadas a otras jurisdicciones administrativas del país.

PAMI exige una actualización anual para acceder a medicamentos relacionados a la diabetes.

Frente a esta limitación, la normativa fijó un protocolo específico para las personas que se encuentren fuera de su residencia habitual. En ese sentido, los afiliados en tránsito que necesiten realizar la inscripción tienen que concurrir en forma presencial a la UGL o agencia más cercana al lugar donde estén.

La nueva intenta ordenar la gestión de las bases de datos y garantizar que el control corresponda al ámbito de actuación de cada prestador. Con estas medidas, la entidad busca optimizar la administración interna e incrementar la transparencia en el uso de sus fondos públicos.