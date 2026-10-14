Medicamentos de PAMI: cómo tramitar la cobertura total en octubre 2026, según la cantidad de prescripciones

PAMI continúa brindando medicamentos de manera gratuita a los jubilados . Según la cantidad de prescripciones médicas, varía la tramitación. Cómo hacerlo en octubre 2026.

El Programa de Medicamentos del PAMI incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales. Pero, según la cantidad de prescripciones médicas, varía la tramitación. ¿Cómo se llevan a cabo?

El PAMI subraya que, para brindar una mejor cobertura y prevenir el consumo excesivo de medicamentos , implementó nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para tramitar la cobertura total de medicamentos ante el PAMI , es importante saber que el trámite varía según la cantidad de prescripciones médicas:

El Programa de Medicamentos del PAMI incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales.

Hasta 4 prescripciones médicas: el trámite puede realizarse de manera online a través del sito oficial del PAMI .

. Hasta 6 prescripciones médicas: la aprobación depende de la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL).

Más de 6 prescripciones médicas: la aprobación depende de la evaluación del Nivel Central.

Así, si el afiliado al PAMI necesita gestionar hasta 4 medicamentos, debe cumplimentar el trámite a través de la página web oficial del PAMI. Para ello, deberá contar con la siguiente documentación:

Credencial.

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

En tanto, si el afiliado necesita tramitar hasta 6 medicamentos ante el PAMI, puede iniciar el trámite en la web o acercándose a la Agencia/UGL. Una vez autorizado, podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta. En este caso, precisará reunir la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliacion.

Receta electrónica de la medicacion solicitada, emitida por un medico integrante del Sistema PAMI . Es requisito indispensable que la misma cuente con el diagnostico presuntivo y/o determinado que da origen a la prestacion, en forma detallada o con codificacion de la CIE-10 (Clasificacion Internacional de Enfermedades, decima versión).

. Es requisito indispensable que la misma cuente con el diagnostico presuntivo y/o determinado que da origen a la prestacion, en forma detallada o con codificacion de la CIE-10 (Clasificacion Internacional de Enfermedades, decima versión). Informes de estudios que avalen el/ los diagnósticos informados por el medico prescriptor (original y copia).

Formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a 4 medicamentos con firma y sello del médico tratante.

Para el caso de que el afiliado requiera más de 6 medicamentos, la solicitud ante el PAMI entra en un proceso especial de auditoría debido al cuadro de polimedicación. En estos casos, la evaluación requiere la intervención conjunta de la Unidad de Gestión Local y del Nivel Central del organismo. De todos modos, la documentación a presentar es igual al caso anterior (hasta 6 medicamentos).

Para tramitar la cobertura total de medicamentos ante el PAMI, es importante saber que el trámite varía según la cantidad de prescripciones médicas.

¿Cuáles son los requisitos que el PAMI establece para gestionar los medicamentos?

Para acceder a los medicamentos que otorga el PAMI de manera gratuita, los afiliados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ingresos mensuales menores a 1,5 del haber mínimo previsional. En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres (3) haberes mínimos previsionales.

No estar afiliado a medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración.

Para ello PAMI le solicitará: