Resultados de las quinielas de hoy 28 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 28 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7465
1° 7465, 2° 8910, 3° 2191, 4° 1477, 5° 9760, 6° 8269, 7° 9256, 8° 0835, 9° 2445, 10° 9052, 11° 3949, 12° 9714, 13° 2817, 14° 6488, 15° 0157, 16° 8546, 17° 2907, 18° 5590, 19° 5579, 20° 6146
El Primero
Cabeza: 1744
1° 1744, 2° 2417, 3° 7303, 4° 7973, 5° 3526, 6° 6643, 7° 1656, 8° 3047, 9° 3028, 10° 3777, 11° 1991, 12° 8510, 13° 3337, 14° 9084, 15° 7179, 16° 1840, 17° 5857, 18° 0809, 19° 5802, 20° 3975
La Matutina
Cabeza: 9999
1° 9999, 2° 1342, 3° 3676, 4° 5604, 5° 0265, 6° 7725, 7° 4532, 8° 5959, 9° 6842, 10° 6423, 11° 7234, 12° 2943, 13° 2841, 14° 3596, 15° 6648, 16° 5149, 17° 2312, 18° 3367, 19° 6327, 20° 3485
La Vespertina
Cabeza: 0078
1° 0078, 2° 0005, 3° 5037, 4° 5240, 5° 4250, 6° 0752, 7° 2105, 8° 3800, 9° 4929, 10° 3745, 11° 0695, 12° 1517, 13° 8001, 14° 8987, 15° 7306, 16° 0008, 17° 8489, 18° 7701, 19° 8812, 20° 6271
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 8001
1° 8001, 2° 0565, 3° 3274, 4° 1013, 5° 7722, 6° 3690, 7° 3173, 8° 0230, 9° 3898, 10° 6763, 11° 3083, 12° 3405, 13° 3615, 14° 4781, 15° 4491, 16° 3508, 17° 3682, 18° 0401, 19° 0696, 20° 3766
El Primero
Cabeza: 6136
1° 6136, 2° 9115, 3° 7955, 4° 0288, 5° 6551, 6° 6873, 7° 2546, 8° 7523, 9° 6985, 10° 8956, 11° 0663, 12° 5486, 13° 9679, 14° 9895, 15° 6493, 16° 0690, 17° 2035, 18° 8045, 19° 2063, 20° 8582
La Matutina
Cabeza: 0377
1° 0377, 2° 1285, 3° 1122, 4° 3518, 5° 6837, 6° 6809, 7° 8494, 8° 8982, 9° 7888, 10° 9511, 11° 8625, 12° 8833, 13° 5116, 14° 2520, 15° 5985, 16° 9882, 17° 5721, 18° 2557, 19° 4994, 20° 8691
La Vespertina
Cabeza: 5403
1° 5403, 2° 5570, 3° 8109, 4° 6278, 5° 0188, 6° 6233, 7° 4661, 8° 9299, 9° 8951, 10° 4309, 11° 6269, 12° 4985, 13° 9896, 14° 3905, 15° 8198, 16° 0154, 17° 3371, 18° 9926, 19° 8393, 20° 5564
La Nocturna
Cabeza: 4561
1° 4561, 2° 9642, 3° 8381, 4° 1893, 5° 3071, 6° 1836, 7° 8380, 8° 3237, 9° 9908, 10° 9997, 11° 8573, 12° 2508, 13° 7400, 14° 3323, 15° 1777, 16° 8710, 17° 5349, 18° 1709, 19° 4480, 20° 8632
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4405
1° 4405, 2° 6122, 3° 7925, 4° 9850, 5° 8265, 6° 4557, 7° 0158, 8° 0131, 9° 1721, 10° 6333, 11° 3262, 12° 4773, 13° 3281, 14° 8734, 15° 6752, 16° 4407, 17° 2227, 18° 7597, 19° 0140, 20° 7975
El Primero
Cabeza: 7656
1° 7656, 2° 6367, 3° 7524, 4° 3607, 5° 5677, 6° 6458, 7° 2917, 8° 8091, 9° 7065, 10° 2166, 11° 0752, 12° 2840, 13° 6880, 14° 0847, 15° 8752, 16° 2504, 17° 9921, 18° 6605, 19° 0700, 20° 5737
La Matutina
Cabeza: 9319
1° 9319, 2° 5391, 3° 5299, 4° 9869, 5° 0942, 6° 2862, 7° 4674, 8° 3804, 9° 3443, 10° 7459, 11° 6660, 12° 1201, 13° 8148, 14° 6262, 15° 5962, 16° 5138, 17° 6301, 18° 6182, 19° 6010, 20° 8129
La Vespertina
Cabeza: 8840
1° 8840, 2° 2359, 3° 6573, 4° 2599, 5° 8803, 6° 3273, 7° 5106, 8° 4585, 9° 8465, 10° 1312, 11° 4906, 12° 3207, 13° 5501, 14° 5818, 15° 0560, 16° 1520, 17° 2839, 18° 9648, 19° 1426, 20° 8632
La Nocturna
Cabeza: 3983
1° 3983, 2° 3457, 3° 4629, 4° 7854, 5° 5480, 6° 3078, 7° 4650, 8° 2716, 9° 3725, 10° 7670, 11° 2580, 12° 7306, 13° 9165, 14° 5017, 15° 9468, 16° 7150, 17° 6787, 18° 2111, 19° 2436, 20° 5644
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 4254
1° 4254, 2° 8265, 3° 3070, 4° 1499, 5° 9597, 6° 8523, 7° 2256, 8° 2680, 9° 3119, 10° 0837, 11° 5510, 12° 5564, 13° 2239, 14° 8065, 15° 6143, 16° 6131, 17° 7180, 18° 1191, 19° 3089, 20° 3201
El Primero
Cabeza: 4214
1° 4214, 2° 2125, 3° 7097, 4° 6838, 5° 6692, 6° 0370, 7° 4211, 8° 0870, 9° 1714, 10° 6190, 11° 2828, 12° 6937, 13° 9507, 14° 7425, 15° 1160, 16° 7059, 17° 2191, 18° 3481, 19° 0331, 20° 6995
La Matutina
Cabeza: 2490
1° 2490, 2° 1166, 3° 9293, 4° 7363, 5° 5491, 6° 8358, 7° 6247, 8° 6714, 9° 4915, 10° 9650, 11° 6184, 12° 3146, 13° 8517, 14° 8762, 15° 9237, 16° 9398, 17° 8129, 18° 5041, 19° 6450, 20° 8692
La Vespertina
Cabeza: 6300
1° 6300, 2° 6357, 3° 5689, 4° 4938, 5° 9850, 6° 7468, 7° 1671, 8° 3400, 9° 7977, 10° 8231, 11° 7719, 12° 7898, 13° 0043, 14° 2153, 15° 6094, 16° 8337, 17° 1467, 18° 8771, 19° 8097, 20° 8163
La Nocturna
Cabeza: 8513
1° 8513, 2° 9804, 3° 6466, 4° 1123, 5° 3574, 6° 4210, 7° 0797, 8° 5498, 9° 8670, 10° 2430, 11° 8778, 12° 6063, 13° 7368, 14° 4159, 15° 7664, 16° 4643, 17° 7536, 18° 9850, 19° 2004, 20° 2134
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7279
1° 7279, 2° 0345, 3° 7337, 4° 3907, 5° 9819, 6° 5986, 7° 8439, 8° 6570, 9° 9632, 10° 3645, 11° 9338, 12° 7303, 13° 9730, 14° 3042, 15° 6818, 16° 2270, 17° 9612, 18° 8710, 19° 7213, 20° 8237
El Primero
Cabeza: 3278
1° 3278, 2° 8770, 3° 4956, 4° 5071, 5° 7774, 6° 7687, 7° 3000, 8° 8293, 9° 5519, 10° 9480, 11° 9824, 12° 2189, 13° 0874, 14° 6704, 15° 7967, 16° 8701, 17° 7905, 18° 1327, 19° 5022, 20° 6521
La Matutina
Cabeza: 4248
1° 4248, 2° 8842, 3° 7338, 4° 9532, 5° 8830, 6° 5387, 7° 2634, 8° 4010, 9° 6457, 10° 3896, 11° 0660, 12° 2284, 13° 8544, 14° 3535, 15° 4582, 16° 8821, 17° 3131, 18° 1132, 19° 1117, 20° 6150
La Vespertina
Cabeza: 7444
1° 7444, 2° 6735, 3° 8962, 4° 2541, 5° 7624, 6° 2037, 7° 1302, 8° 0675, 9° 4934, 10° 4661, 11° 3325, 12° 8622, 13° 6373, 14° 7293, 15° 9614, 16° 5630, 17° 0489, 18° 6779, 19° 2129, 20° 0703
La Nocturna
Cabeza: 7855
1° 7855, 2° 2184, 3° 2189, 4° 2280, 5° 1804, 6° 3479, 7° 0144, 8° 9111, 9° 3733, 10° 2708, 11° 8287, 12° 4964, 13° 4518, 14° 0702, 15° 1090, 16° 0950, 17° 7724, 18° 1100, 19° 7502, 20° 0109
Juego responsable
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