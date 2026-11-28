El atacante, de 42 años, se presentó voluntariamente ante la policía y fue imputado por lesiones leves dolosas.

Golpeó a un empleado de un minimarket porque no lo dejó usar el baño: la agresión quedó filmada

Un empleado de un mercado fue víctima de una violenta agresión mientras trabajaba en un comercio del macrocentro de Rosario. El atacante le dio varios golpes de puño luego de que el joven le negara el acceso al baño. El episodio ocurrió durante la mañana del 21 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El hecho se produjo alrededor de las 7, cuando un hombre llegó al negocio ubicado sobre avenida Francia al 1000 y le pidió permiso para utilizar el baño. Ante la negativa del trabajador, de 19 años, reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearlo mientras acomodaba productos.

La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo el hombre le propina varios puñetazos a la víctima, que se encontraba de espaldas y no tuvo posibilidad de defenderse. Los golpes impactaron en distintas partes de su cuerpo, entre ellas la cabeza, el rostro y las costillas.

Tras el ataque, el agresor se retiró rápidamente del lugar. Los investigadores determinaron que escapó en un vehículo, aunque no lograron establecer en qué rodado se movilizaba.

El video de la agresión y la detención del sospechoso

La grabación del episodio comenzó a circular en redes sociales y tuvo una importante repercusión por la violencia del ataque. A partir de la denuncia y de las tareas investigativas, el sospechoso, un hombre de 42 años identificado como Luis I., se presentó voluntariamente este viernes en una sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según fuentes oficiales, el acusado había permanecido menos de 24 horas detenido por la denuncia vinculada con la agresión. Este sábado, la Fiscalía Regional de Rosario avanzó con la imputación en su contra.

La fiscal Noelia Navone le atribuyó el delito de lesiones leves dolosas, a partir de las heridas constatadas en el trabajador. El diagnóstico médico indicó que sufrió traumatismos en el lado izquierdo del tórax y en el rostro.

En libertad pero con restricciones por 90 días

Durante la audiencia, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva, debido a que se trata de un delito que no contempla penas elevadas de cárcel. En cambio, el juez Juan Ignacio Gasparini homologó un acuerdo con la defensa para que el hombre continúe el proceso en libertad, aunque sujeto a determinadas reglas de conducta.

Entre las medidas dispuestas, deberá presentarse cada dos semanas ante la Justicia provincial. También tiene prohibido comunicarse por cualquier medio con la víctima y los testigos, y deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros del minimarket donde ocurrió la agresión.

Además, el imputado no podrá salir del país durante los próximos tres meses, período en el que deberá cumplir las restricciones establecidas por la Justicia.