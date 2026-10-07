PAMI: cómo acceder a las prótesis dentales gratis en octubre 2026 del Plan Sonrisa Mayor, paso a paso

Los afiliados a la obra social cuentan con este beneficio a través del Plan Sonrisa Mayor , destinado a cuidar la salud bucodental de los adultos mayores.

Los jubilados y pensionados adheridos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, popularmente conocido como el PAMI , pueden acceder en octubre 2026 a prótesis dentales con cobertura totalmente gratuita . Una de las ventajas es que no es necesario hacer ningún trámite ante una agencia de la obra social de los adultos mayores.

Este beneficio forma parte del denominado Plan Sonrisa Mayor , un programa de atención odontológica integral destinado a garantizar el acceso a las prestaciones odontológicas y fortalecer la promoción y prevención de las patologías bucodentales más frecuentes, mejorando así la calidad de vida de sus afiliados.

Este programa busca garantizar el acceso a prestaciones y reforzar la prevención y promoción de la salud bucodental en jubilados y pensionados. El plan cubre todas las prácticas odontológicas esenciales, desde controles, limpiezas y extracciones, hasta tratamientos de alta complejidad, como prótesis dentales parciales y totales, implantes para personas desdentadas y colocación de pernos.

El Plan Sonrisa Mayor cuenta con procedimientos simples como así también tratamientos de alta complejidad.

El beneficio no tiene costo para el afiliado. PAMI abona directamente al profesional los honorarios y el valor de los materiales utilizados, lo que elimina cualquier gasto adicional para el paciente.

El programa no se limita a una lista de dentistas, sino que ofrece un sistema organizado donde cada afiliado cuenta con un odontólogo de cabecera. Será este profesional quien se encargará de realizar consultas iniciales, diagnósticos y tratamientos básicos, además de coordinar derivaciones a especialistas cuando se requieren prácticas más complejas, como prótesis, implantes o cirugías.

Cómo acceder a las prótesis dentales de PAMI

Para acceder a las prótesis no se requiere hacer un trámite previo a través de la web o en una agencia de PAMI. El procedimiento comienza directamente sacando un turno con un odontólogo para una evaluación previa, uno de los requisitos fundamentales. Este paso puede realizarlo el afiliado u otra persona a su nombre.

El plan de PAMI cubre las prótesis dentales con una bonificación del 100%.

PAMI cuenta con una cartilla online para consultar los prestadores disponibles. Dentro de la sección "odontología" se encuentra la opción " Prótesis", para buscar los establecimientos y profesionales de acuerdo con la ubicación. También es posible consultar a través de la línea 138 Escucha y Responde, que funciona de forma gratuita en todo el país las 24 horas.

En la visita, el profesional evaluará el estado de salud bucal y determinará qué tratamiento corresponde. En caso de indicar una prótesis, un implante o un perno, explicará cómo continuar con la prestación, que puede incluir una orden de derivación y la presentación de determinados documentos.

Cuáles son los números telefónicos para comunicarse con el PAMI ante una urgencia

El organismo precisó que los jubilados y pensionados afilados que estén ante una emergencia pueden comunicarse a través de las siguientes líneas:

Si residís en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llamá al 139.

Si pertenecés a la UGL Rosario, llamá al 139.

Si residís en el resto del país, ingresá tus datos personales y obtené el número de tu prestador asignado.

Si estás de viaje o no te encontrás en tu lugar de residencia, llamá al 911.

El PAMI cuenta con varios canales de comunicación.

Cuáles son las credenciales de PAMI válidas

A través de su página web, la obra social detalló cuáles son las credenciales permitidas para que sus más de cinco millones de afilados puedan acceder a todos los servicios y prestaciones de manera más simple y ágil: