Triple crimen en Monte Grande: el último mensaje que envió el hombre que mató a toda su familia

Damián Darío Santillán asesinó a su madre, su esposa y a su hijo, luego se quitó la vida. Los detalles de la brutal masacre.

El último mensaje que mandó el hombre acusado de matar a su mujer, a su hijo y a su madre en Monte Grande.

Por estas horas avanza la investigación por el triple crimen familiar que ocurrió este martes y generó gran conmoción en la ciudad de Monte Grande , provincia de Buenos Aires. Tres personas -una mujer, su hijo y la abuela del menor- fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda.

El brutal episodio se conoció tras un llamado al 911, donde alertaban sobre una emergencia de salud en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer , de 43 años, en el comedor de la casa. En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán , de 11 años.

La escena se extendía a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini , de 73 años, madre del tirador.

El autor del crimen fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien luego del triple crimen se suicidó poco después de matar a toda su familia, tirándose al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown.

El último mensaje del autor del triple crimen en Monte Grande

Los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y que tenían un único hijo en común, Santino.

En el marco de la investigación, se conoció el último mensaje que envió a un familiar antes de los asesinatos y suicidarse .Según reveló TN, Santillán le habría dicho a un familiar a través de WhatsApp que "me obligaron a hacer esto".

Asimismo, indicaron que el agresor se habría enterado 15 días antes por una supuesta infidelidad por parte de su pareja, y en ese momento la mujer empezó a recibir amenazas.

Ahora, este mensaje determinante quedó incorporado a la investigación para poder analizar las circunstancias del ataque y que habría ocurrido previo al crimen.

Cómo encontraron a las víctimas del brutal triple crimen

La primera víctima identificada fue su pareja Laura Susana Prediger, a quien encontraron en el ingreso al comedor. En una de las habitaciones estaba el cuerpo de su hijo, Santino, de 11 años. En ese mismo dormitorio, los policías encontraron una escopeta de doble caño que se sospecha que fue usada en los crímenes.

Luego, los efectivos inspeccionaron la casa lindera, ubicada hacia la calle Alfonso Amat, donde vivía la madre del acusado, Susana Castillo Toscanini, de 73 años. La mujer estaba muerta en el piso de la cocina.

Los cuerpos de las tres víctimas y del hombre fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias.

Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en Prediger y una lesión similar en la cabeza del hijo, aunque los estudios forenses deberán determinar con precisión las causas y circunstancias de las muertes.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 1 descentralizada de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. Mientras avanza la investigación, se aguardan los resultados de las autopsias a las víctimas y de las pericias sobre el arma secuestrada en la vivienda.