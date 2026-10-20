Brutal crimen familiar: mató a su esposa, su hijo de 11 años, su mamá y después se suicidó

Un hombre desató un verdadero horror cuando asesinó a toda su familia. Los detalles del escalofriante triple crimen.

Un triple homicidio generó gran conmoción en las últimas horas, donde tres integrantes de una misma familia fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda.

El brutal episodio se conoció tras un llamado al 911, donde alertaban sobre una emergencia de salud en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700, en la ciudad de Monte Grande.

Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer , de 43 años, en el comedor de la casa. En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán , de 11 años.

La escena se extendía a una vivienda lindera, conectada por el mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat. En la cocina de esa propiedad, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del tirador.

En el mismo ambiente donde fue hallado el niño, los agentes secuestraron una escopeta de doble caño. El arma quedó a disposición de Policía Científica, que realizará los peritajes para determinar si fue utilizada durante el ataque.

Según la reconstrucción preliminar de la Policía Bonaerense, el sospechoso, de 50 años, habría asesinado a su pareja, de 43; a su madre, de 73; y a su hijo, de 11. Horas después, el hombre fue hallado sin vida en Burzaco y los investigadores analizan si se trató de un suicidio.

Mató a toda su familia y después se suicidó

Mientras se llevaban adelante las primeras diligencias en Monte Grande para esclarecer el triple homicidio, los efectivos de la Policía Bonaerense advirtieron una posible conexión con otro episodio ocurrido a varios kilómetros de allí.

Se trataba de la muerte de un hombre registrada cerca de las 7.30 sobre la avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco. A partir de esa información, los investigadores comenzaron a relacionar ambos hechos para determinar si existía un vínculo entre el fallecimiento y los crímenes descubiertos en la vivienda.

El fallecido fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien vivía en Los Claveles al 700. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, sería el presunto responsable de los tres homicidios.

Los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía alrededor de 20 años y que tenían un único hijo en común, Santino. En paralelo, los pesquisas analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir, con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y determinar si ese contenido aporta elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 1 descentralizada de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. Mientras avanza la investigación, se aguardan los resultados de las autopsias practicadas a las víctimas y de las pericias sobre el arma secuestrada en la vivienda.

Esos estudios serán clave para establecer las circunstancias de las muertes y avanzar en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.