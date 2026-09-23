La sanción para Agustín Vera por la muerte de Matías Nieves se definió en una audiencia casi secreta. La larga historia de violencia entre ambas familias.

Guerra de mafias en Chubut: dura pena para el condenado por el crimen de un integrante del clan rival.

Agustín Vera fue condenado a 14 años de prisión por el homicidio de Matías Nieves, un crimen cometido el 24 de enero de 2025 en Comodoro Rivadavia , en Chubut , y este miércoles 23 de septiembre de 2026 se conoció la pena que deberá cumplir: 14 años de prisión.

Un jurado popular lo había declarado partícipe necesario del ataque a balazos ocurrido en la zona sur de la ciudad, en otro episodio violento entre dos familias del crimen organizado que sostienen hace años una disputa .

Ahora, la sanción se definió en una audiencia de cesura que por seguridad se realizó casi de manera secreta en la Oficina Judicial del barrio Roca de la ciudad petrolera.

Fue la fiscal Verona Dagotto la que confirmó a medios chubutenses tanto el cumplimiento de de esta instancia, como el monto de la pena que finalmente se le impuso al condenado.

Dagotto tuvo a su cargo la acusación durante todo el proceso, que se desarrolló con fuerte custodia y medidas de seguridad, y que había sido demorado meses atrás, luego del crimen de otro integrante de uno de los clanes que en esta causa debía declarar como testigo.

Esa situación llevó al juez a suspender el inicio del juicio oral por seguridad. Ahora, finalmente se pudo cerrar el proceso con la definición de la pena.

Un juicio fuertemente custodiado

El juicio por jurados en el que Vera fue el único imputado se extendió durante tres días de audiencias y se desarrolló con un fuerte operativo de custodia.

Además de fuerte presencia policial en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia, se tomaron otras medidas extraordinarias.

Los 16 ciudadanos que, entre titulares y suplentes, debieron actuar como jurados en el juicio debieron permanecer durante varios días aislados y cumpliendo los protocolos de un estricto dispositivo para su seguridad.

El crimen que se juzgó

La causa se había abierto a partir de otro de los muyos hechos violentos entre las dos bandas.

Cerca de las 07.10 de aquella mañana, desde una clínica privada avisaron a la policía que había ingresado una persona con heridas de arma de fuego.

Era Matías Nieves, a quien habían llevado hasta el centro de salud después de que sufrió el ataque.

Quienes acompañaban al herido contaron lo sucedido y marcaron dónde había ocurrido el hecho.

Con esa información, los agentes fueron hasta el lugar señalado en el populoso barrio Jorge Newbery, en la zona sur de la ciudad, donde encontraron varias vainas servidas de calibre 9 milímetros.

Mientras tanto, Nieves seguía internado y finalmente murió a causa de las heridas.

La víctima estaba dentro de su Ford Fiesta azul, estacionado junto a un local nocturno, cuando otro vehículo frenó a su lado. Le efectuaron siete disparos: cinco dieron en el blanco, al menos uno de ellos en la cabeza.

Vera fue detenido poco después, cuando intentaba escapar hacia Trelew.

Los Vera, los Nieves y una guerra de años

Los apellidos Vera y Nieves son conocidos para buena parte de los habitantes de Comodoro. Son dos familias vinculadas al delito y a distintas muertes en la ciudad, en un enfrentamiento que acumula al menos seis homicidios. Y son solo estimaciones de una cantidad que podría ser mayor.

El primer episodio de esa cadena fue el 15 de diciembre de 2016. Ese día, Jonathan Vera murió de un disparo en la nuca, después de un ataque a balazos en el barrio San Martín, frente a la casa de integrantes de los Nieves. Viajaba en un auto junto a su hermano Cristian Vera.

Por ese hecho quedaron detenidos e imputados Matías Nieves y su hermano Rodrigo, que entonces era menor de edad. Ambos fueron absueltos por falta de pruebas.

El juicio por el crimen de Jonathan Vera, quien murió de un disparo en la nuca en 2016.

Rodrigo sí recibió una condena en 2020, por otro crimen: el del mecánico Jorge Feliciano Olivera, asesinado el 3 de enero de 2019.

Según se acreditó, llegó al taller en un Peugeot 206 y, sin bajarse, hizo al menos tres disparos, uno de los cuales dio en la cabeza de la víctima. Le impusieron 11 años de prisión, pero antes de cumplirse seis años del hecho ya estaba en libertad.

Después del asesinato de Matías, el 27 de febrero de 2025 ejecutaron de un disparo en la cabeza a Jorge David Nieves, en el barrio Quirno Costa.

Un testigo acribillado

El crimen más reciente ocurrió en abril de 2026, cuando mataron a Rodrigo Nieves y a Agustina Asencio, una joven de 24 años que estaba con él ocasionalmente y se convirtió en otra de las víctimas inocentes de la guerra de mafias en Comodoro.

Rodrigo estaba por declarar como testigo en la causa contra Vera. Por eso el juez Nicosia suspendió el juicio, que recién ahora llegó al veredicto y a la pena.

El Peugeot 206 de Rodrigo Nieves, que murió acribillado días antes del juicio en el que debía declarar como testigo.

No fue el único episodio de la guerra entre los dos clanes asociado a la intervención de la justicia ante los crímenes por venganza y ajustes de cuentas.

Vanesa Ulloa, madre de Agustín Vera, está con prisión preventiva domiciliaria. En su caso, lideró un ataque a balazos contra integrantes de la familia Nieves en octubre de 2025, frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, minutos antes de que comenzara el juicio por el crimen de Matías.

Ahora, luego de la condena del jurado popular a Vera, las autoridades están en alerta por por posibles represalias. Una larga lista de antecedentes justifica la proecupación.