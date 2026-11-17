Fue atacada por un grupo de internas en el penal de Trelew. Otras dos detenidas resultaron heridas. Qué les dijo a los guardias luego de la agresión.

Caso Ángel López: brutal paliza en la cárcel a la mamá del nene de 4 años que murió en Chubut.

Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel López , sufrió una brutal golpiza en la cárcel de Trelew donde se encuentra detenida desde mediados de abril de 2026 , imputada por homicidio en la investigación sobre la muerte del nene de 4 años en un hospital de Chubut .

El ataque ocurrió en la noche del lunes 16 de noviembre , alrededor de las 21:45, en el Módulo 1 del Instituto Penitenciario Provincial N° 1, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en las afueras de la ciudad. .

Todo empezó en una de las alas de ese sector, cuando un grupo de internas comenzó a agredirla en su celda .

La secuencia fue advertida por una celadora que estaba de servicio, quien al notar la pelea dentro del pabellón dio aviso por radio y activó el protocolo de intervención.

A través de las cámaras de seguridad, los operadores del establecimiento también vieron que varias presas ingresaban juntas al mismo espacio para atacar a Altamirano.

Por la gravedad de la situación se movilizó al Departamento de Operaciones Especiales Penitenciarias (DOEP).

La intervención para frenar el ataque

Los efectivos ingresaron al sector y dispusieron el cierre de todas las celdas, una medida conocida como engome, según informó ABC Diario.

El objetivo era evitar que los enfrentamientos se extendieran y recuperar el control del pabellón.

Angel López falleció el 5 de abril en el hospital regional de Comodoro Rivadavia: tenía 4 años.

El episodio dejó además a otras dos internas con cortes en la zona abdominal. La intervención del personal penitenciario permitió controlar los disturbios y evitar que la situación escalara.

Qué dijo la mamá de Ángel

Cuando la situación quedó bajo control, las autoridades penitenciarias entrevistaron a Altamirano para establecer qué había pasado.

Según el reporte oficial, la mujer manifestó que sus compañeras de encierro la atacaron por la causa judicial en la que está imputada por la muerte de su hijo.

Vinculó la agresión únicamente a ese hecho, en la que está acusada como responsable del fallecimiento del pequeño que vívía con ella y su pareja, también imputado y con prisión preventiva, alojado en la alcaidía de Comodoro Rivadavia.

La madre biológica de Ángel, sin embargo, no quiso identificar a las internas que participaron del ataque, acaso para prevenir represalias.

Con prisión preventiva en Chubut

Altamirano permanece detenida, al igual que a su pareja, Michel "Kevin" González, por la muerte de Ángel en abril de 2026 en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Michael "Kevin" González y Mariela Altamirano están detenidos con preventiva desde mediados de abril de 2026.

Ambos estaban a cargo del cuidado del pequeño desde noviembre de 2025, cuando el sistema de Protección de Menores le devolvió la guarda del menor a su madre biológica y se la quitó a su padre, quien desde el fallecimiento asegura que su hijo fue víctima de maltrato infantil.

Se constituyó como querellante en una causa de mucha repercusión, tanto en Chubut como a nivel nacional, y que puso en tela de juicio la decisión que había tomado la Justicia al restituir el menor a su madre biológica.

Cómo sigue la investigación del caso Ángel López

En octubre, el fiscal general Facundo Oribones confirmó que el juez interviniente prorrogó por otros seis meses la prisión preventiva de ambos imputados y extendió el plazo de investigación por el mismo período.

La decisión se relacionó, entre otros aspectos, con la necesidad de avanzar en pericias consideradas fundamentales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Unidad Penitenciaria Provincial N°1 de Chubut, en las afueras de Trelew, sobre la ruta 3.

La autopsia y otros informes forenses hallaron golpes en la cabeza y signos de maltrato en el pequeño, pero también problemas de salud neumológicos.

Y si bien los indicios permitieron sostener la acusación de homicidio, desde la defensa insistieron que no se podía concluir acabadamente la causa de muerte e incluso pusieron en tela de juicio que las lesiones cerebrales detectadas se correspondieran con golpes.

Pericias de la Corte Suprema

Con estos argumentos, logró que se aceptara el pedido de intervención del cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires, para profundizar el estudio de las lesiones que presentaba el niño.

Cuando se prorrogó la preventiva de los dos acusados, desde la Fiscalía admitieron que los resultados de estos análisis cruciales podían confirmar la hipótesis inicial, pero también obligar a revisar la teoría del caso.