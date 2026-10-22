Muestras tomadas en la autopsia viajaron a Buenos Aires, donde las analizarán por pedido de la defensa de los imputados. La situación de los detenidos.

El caso Ángel López llegó a la Corte Suprema: qué buscan los médicos en el cuero cabelludo del nene fallecido.

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó la pericia sobre el cuerpo de Ángel López, el nene de 4 años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia en un presunto contexto de violencia intrafamiliar.

El traslado del caso a la Corte Supr e ma, tras la autopsia y los informes médicos presentados en los tribunales de Chubut, fue solicitado por la defensa de Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la madre de Ángel y su pareja, quienes están detenidos e imputados en la causa.

Este miércoles 21 de octubre, los especialistas del máximo tribunal comenzaron a trabajar sobre muestras biológicas - los restos de Ángel no fueron trasladados a Buenos Aires- y documentación médica que les fueron remitidas.

“Se ha enviado una serie de lo que se denomina técnicamente tacos, que son muestras biológicas conservadas a los fines de hacer un nuevo análisis por parte de este Cuerpo Médico Forense", le dijo al medio local Adnsur Alejandro Varas, abogado defensor de González, quien pidió el procedimiento junto con Vanesa Vera, la letrada que representa a Altamirano.

Ángel López falleció en abril en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Por planteo de los defensores, el análisis busca establecer la causa efectiva de la muerte y precisar la antigüedad de las lesiones observadas en el cuero cabelludo de Ángel.

Varas explicó que lo que la defensa pretende es que los médicos determinen cuándo se produjeron los derrames de sangre detectados y si corresponden a traumatismos, como sostiene la acusación, o hay otras explicaciones médicas posibles.

"Surgen dudas (en los estudios anteriores) o hay circunstancias que no son concluyentes", afirmó el abogado.

Las posturas de la querella y la defensa

En la causa se enfrentan distintas interpretaciones sobre las circunstancias que provocaron la muerte del niño, a quien su madre llevó a la guardia de emergencias del Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, en paro cardiorrespiratorio, y no pudo ser revivido.

Los informes realizados en Chubut describen más de 20 lesiones en la cabeza.

Para la querella -a cargo del abogado Roberto Castillo en representación de Luis López, el padre de Ángel-, hubo 22 impactos compatibles con traumatismos, además de un severo edema cerebral.

Desde el punto de vista opuesto, la defensa cuestiona que las lesiones hayan sido atribuidas directamente a golpes y planteó la necesidad de analizar si algunas, o todas, podrían estar vinculadas con procedimientos médicos realizados durante la internación, entre ellos un electroencefalograma.

"Entendíamos que era arbitraria la utilización de ciertas conclusiones parciales de los informes histopatológicos y del informe del Cuerpo Médico Forense, el preliminar y luego el de la junta médica", sostuvo Varas para explicar por qué se pidió el traslado del caso a la Corte.

El abogado consideró además que el propio hecho de que los jueces hayan habilitado la intervención del tribunal supremo es indicativo que ellos mismos tampoco estarían convencidos de las conclusiones de los informes.

Mientras tanto, Altamirano y González continuarán detenidos. Aunque su defensa sostiene que no hay peligro de fuga, Varas explicó que no se pidió el beneficio de prisión domiciliaria ya que no hay un domicilio en Comodoro Rivadavia donde puedan cumplirla.