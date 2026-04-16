Muerte de Angel López: ¿en la cárcel quisieron linchar al padrastro?

El trascendido de que otros presos lo habrían atacado al llegar a la Alcaidía empezó a circular con fuerza, pero su abogada lo desmintió. Qué contó.

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de 4 años cuyo caso conmueve a Comodoro Rivadavia y al país entero, sumó un nuevo capítulo este jueves.

Versiones que se viralizaron rápidamente aseguraban que Michel Kevin González , padrastro del menor y principal imputado junto a la madre biológica, había sido atacado por otros internos apenas fue trasladado a la Alcaldía de la ciudad.

La idea de un supuesto intento de linchamiento justiciero comenzó a instalarse también en algunos medios nacionales como trascendido, pero en ningún momento hubo información oficial que la confirmara.

Este jueves, cuando ya empezaba a cobrar más fuerza, la propia abogada del acusado puso en duda el episodio.

La versión del linchamiento

González había permanecido detenido desde el domingo en la Comisaría Seccional General Mosconi de Kilómetro 3, en la ciudad petrolera de Chubut.

Tras la audiencia de control de detención realizada el martes 14 de abril de 2026, en la que el juez Alejandro Solís dictó seis meses de prisión preventiva para él y la madre del niño fallecido con lesiones internas en la cabeza, fue trasladado a la Alcaldía.

Fue en ese contexto cuando comenzaron a circular los trascendidos, que más tarde se viralizaron y comenzaron a instalarse en los medios.

En el programa televisivo La mañana de Moria aseguraron que el imputado habría recibido una golpiza de otros presos al momento de ingresar a la unidad carcelaria.

Alcaidía de Comodoro Rivadavia La Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

También deslizaron que el episodio habría quedado registrado en cámaras de seguridad y que la propia policía había confirmado el intento de linchamiento.

"Esto está filmado. La policía confirmó que lo quisieron linchar. Lo metieron en un pabellón de presos. Lo tuvieron que apartar", señalaron al aire.

La periodista Amalia Díaz Guiñazú, panelista del ciclo, reforzó esa versión y sostuvo que, en cuanto se enteraron de quién era el nuevo detenido que había llegado a la unidad penal, los internos reaccionaron de inmediato y en forma extremadamente violenta.

Qué dijo la abogada

Sin embargo, ninguno de esos trascendidos fue confirmado por fuentes oficiales ni judiciales, y la propia abogada de González finalmente los desmintió.

Según le hizo saber la defensora a ADNSUR, estuvo con el imputado durante la mañana posterior al traslado y éste no le hizo ninguna referencia sobre golpes, amenazas ni un intento de linchamiento.

Al regresar por la tarde, la defensora además constató personalmente que "Maicol" seguía en buen estado de salud.

El testimonio ante el juez

El clima de la jornada judicial previa a la llegada del padrastro de Angel había estado cargado desde temprano.

Durante la audiencia, los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazabal expusieron ante el juez Solís una grave acusación contra el padrastro del niño, a quien acusan de heber sido el autor de los actos de violencia que podrían haber generado las lesiones en el menor. Lo imputaron por homicidio simple.

La autopsia preliminar reveló que Ángel presentaba más de 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral hemorrágico generalizado, lesiones que, según los primeros informes forenses, habrían provocado su muerte, aunque no habían dejado marcas visibles en la cabeza del niño, por lo que los médicos no habían podido determinar las causas del fallecimiento.

Michel Kevin González, padrastro de Ángel López (1) Michel Kevin González hizo uso de la palabra en la audiencia de control de detención en la que se le dictó prisión preventiva por 6 meses.

En la audiencia de control de detención González hizo uso de la palabra y negó todas las acusaciones. "Jamás hubo maltratos. Somos inocentes", sostuvo ante el juez.

También intentó minimizar los hechos que se le atribuyen: "Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría, no", afirmó.

A lo largo de toda su declaración, nunca nombró al niño: siempre se refirió a él como "el bebé".

Insólito pedido antes de llegar a la Alcaidía

Tras conocer la decisión del juez y saber que deberá aguardar su juzgamiento en prisión -algo que, por otro lado, se preveía debido a la gravedad del caso-, Gonzalez habría transmitido a las autoridades un insólito pedido, a través de los abogados defensores oficiales que lo representan.

La solicitud del imputado fue que lo alojaran en un lugar que tuviera luz natural y contara también con un baño en buenas condiciones, según informó el Adnsur.