En la primera audiencia y después surgieron varios hechos en los que estuvo involucrado Michel González. Se les dictó prisión preventiva a él y a la madre del nene.

Muerte de Ángel: los antecedentes violentos del padrastro que no se midieron al otorgar la tenencia.

En el avance de la investigación por el caso de Ángel López, el nene de 4 años que murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia , aparecieron más antecedentes de violencia de Michel Kevin González, pareja de la madre del niño, Mariela Altamirano, que convivía con él desde que, en noviembre de 2025, le otorgaron a ella la tenencia.

En los primeros días de noviembre del año pasado, el juez de Familia Pablo José Pérez le quitó la tenencia de Ángel a su padre, Luis López, y se la dio a la madre, que había regresado a vivir a Chubut desde Córdoba .

Altamirano y González vivieron desde entonces con una beba, hija de ambos, y con Ángel , en una una casa precaria ubicada en el barrio conocido como “de Quintas”, a seis kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia.

La casa donde vivía Ángel López en Comodoro Rivadavia Muerte de Ángel: la maestra que advirtió que algo pasaba en la casa de la madre.

De acuerdo con imágenes que se conocieron a partir de la causa por el fallecimiento del nene, se trataba de una vivienda de un solo ambiente: un espacio reducido con una mesa, una heladera, ropa tirada y colchones en el suelo, y la cama de Ángel en un rincón, junto a un termotanque.

Allí convivieron los cuatro hasta que Altamirano y González fueron detenidos, el domingo 12 de abril, y acusados de homicidio doloso agravado por el vínculo.

Actualmente pesa sobre ellos prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras avanza la causa. La beba, en tanto, fue entregada a familiares de Michel, que residen en Córdoba.

Testimonios de maltrato en Ushuaia

En la misma audiencia en la que se dictó la preventiva, el abogado de Luis López y Lorena Andrade -el papá de Ángel y su pareja- dio a conocer supuestos testimonios que citaban antecedentes violentos del padrastro, y que no fueron considerados cuando se decidió que el niño viviera con su madre y con él.

A estos casos citados por el letrado Roberto Castillo, ambos ocurridos en el barrio Las Raíces, de Ushuaia, donde vivió González hasta fines de la década pasada, se sumaron posteriormente más denuncias que pesaron sobre él en la capital de Tierra del Fuego.

Muerte de Angel - audiencia de control de detención La audiencia en el que les dictaron prisión preventiva a la madre y el padrastro de Ángel.

Castillo afirmó, en la audiencia, contar con testimonios de exparejas de González que relataron casos anteriores de maltrato contra otros hijos de la pareja actual de Altamirano.

“Cecila Torres vive en Ushuaia, señaló que es expareja del señor González, que tienen una hija en común, y que ella se separó no por sufrir maltrato de manera directa sino porque el señor González agredía físicamente a su hija”, relató el abogado.

Seguidamente, citó otro caso: “Rocío Villegas, también vive en Ushuaia y tiene un hijo con González. Ha sufrido violencia de género y su hijo sufrió maltrato infantil”.

Las denuncias por los pitbulls

Posteriormente salieron a la luz denuncias que realizaron vecinos y organizaciones protectoras de animales de Ushuaia en 2019, por ataques protagonizados por perros pitbull que se encontraban bajo su cuidado y por presuntas situaciones de maltrato animal.

Estas presentaciones judiciales advertían sobre agresiones a otras mascotas del barrio -en varios casos, las mataron- e incluso sobre la posible existencia de un criadero clandestino.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

En una puntual, patrocinada por la organización Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF), se detalló que “murieron destrozados casi una decena de animales” por el ataque de tres pitbulls.

También se dijo que, previamente a la acción judicial, muchos vecinos ya habían denunciado en la Municipalidad lo que ocurría con los pitbulls “que sus dueños soltaban y terminaban atacando en manada a otros perros”.

Un llamativo sobreseimiento

En total se presentaron nueve denuncias, acompañadas por videos y fotos. No obstante, más de un año después, en junio de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego sobreseyó a González.

Para esto, se basó en un inciso del Código Procesal Penal provincial (el número 3 del artículo 309) que ordena el sobreseimiento cuando “el hecho investigado resulta atípico”, es decir que, aunque haya existido, no encaja en ninguna descripción de delito dentro del Código Penal.