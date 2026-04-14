Muerte de Ángel: testigos dicen que el padrastro les pegaba a hijos suyos de parejas anteriores

En el inicio de la primera audiencia, el abogado del padre citó dos casos previos de maltato infantil y dijo que era González el que golpeaba a Ángel.

Muerte de Ángel: denuncian que el padrastro les pegaba a hijos suyos de parejas anteriores.

En el comienzo de la primera audiencia judicial por el caso de Ángel López , el nene de 4 años que murió el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, el abogado del padre del niño formuló serias acusaciones contra Maicol González , actual pareja de Mariela Altamirano -la madre de Ángel- que, como ella, se encuentra detenido y acusado de homicidio doloso agravado por el vínculo.

Este martes a las 11 dio inicio la audiencia de control de detención en la que se debe determinar la imputación y si se dicta la prisión preventiva de Altamirano y González .

En el marco de esta presentación en los tribunales de Comodoro Rivadavia , el abogado de Luis López y Lorena Andrade -el padre de Ángel y su actual pareja-, Roberto Castillo, hizo referencia a testimonios según los cuales González no solo golpeaba a Ángel sino que tiene antecedentes similares con otros niños.

Los testimonios contra el padrastro de Ángel

“Quien provocó las lesiones fue el señor González, y la señora Altamirano tenía pleno conocimiento de la situación”, indicó Castillo.

Sostuvo, en ese sentido, que una testigo de apellido Arévalo, vecina de la madre de Ángel, había dicho en una entrevista realizada por personal policial que, aproximadamente un mes atrás, observó una fuerte discusión en la que Altamirano le recriminaba a González: “Vos le pegás a mi hijo”.

La casa donde vivía Ángel López en Comodoro Rivadavia Muerte de Ángel: la casa donde vivía con su madre y Maicol González.

Castillo también afirmó contar con testimonios de exparejas de González que relataron casos anteriores de maltrato contra otros hijos de la pareja actual de Altamirano.

“Cecila Torres vive en Ushuaia, señaló que es expareja del señor González, que tienen una hija en común, y que ella se separó no por sufrir maltrato de manera directa sino porque el señor González agredía físicamente a su hija”, relató el abogado.

Seguidamente, citó otro caso: “Rocío Villegas, también vive en Ushuaia y tiene un hijo con González. Ha sufrido violencia de género y su hijo sufrió maltrato infantil”.

"Un testigo clave"

En la audiencia que comenzó a las 11 en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro Rivadavia, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal jefe Cristian Olazábal, el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán.

El juez es Alejandro Soñis, y la defensa de Altamirano y González está a cargo de los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

Castillo ya había anticipado antes del inicio de la sesión que contaba con un testigo clave (la vecina Arévalo) que podía confirmar que Maicol “le pegaba a Ángel” .

“Ellos vivían dentro de un círculo de violencia. Había violencia entre ellos y con los chicos”, expresó, incluyendo también en su referencia a la hermana menor de Ángel, una beba de meses, hija de Mariela y Maicol, que tras la muerte del niño y la intervención judicial y policial fue trasladada a Córdoba y entregada a familiares de González.

El abogado también había cuestionado la versión brindada por la madre: “Dice que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los 4 o 5 años. No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente”.