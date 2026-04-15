Muerte de Ángel: el padrastro hizo un insólito pedido luego de ser detenido.

Antes de ser trasladado a la Alcaidía de Comodoro Rivadavia exigió condiciones particulares. Qué condenas le podrían caber a él y a la madre del nene.

Tras la audiencia en el que se les dictó prisión preventiva , Mariela Altamirano y Michel Kevin González -la mamá de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , y su pareja- fueron alojados en cárceles separadas.

Altamirano permaneció en la Comisaría de Rada Tilly, a unos 10 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde ya estaba presa desde su detención el domingo 12 de abril, una semana después de que su hijo murió en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

González, por su parte, fue trasladado desde la Comisaría General Mosconi , del barrio comodorense Kilómetro 3, a la Alcaidía Policial de la ciudad.

Qué dice el Código Penal

Hasta el momento, la imputación que pesa sobre Altamirano es por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, por no haber protegido a su hijo de los golpes.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

Mientras tanto, González está imputado por homicidio simple, como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que detectó la autopsia sobre el cuerpo de Ángel, y que habrían desencadenado el paro cardiorrespiratorio previo a su muerte, el 5 de abril pasado.

De acuerdo con los delitos que se les imputan, a la mujer le podría caber una condena a prisión perpetua y a su pareja, a 25 años de cárcel, con una particularidad que tiene que ver con lo que determinen las pericias.

En el caso de González, si se determina que los golpes que recibió Ángel fueron producto de agresiones sistemáticas a lo largo del tiempo, la condena máxima que prevé el Código Penal es la de 25 años.

En cambio, si los estudios confirman que todos los golpes en la cabeza ocurrieron en un mismo episodio, se podría considerar que actuó con alevosía y ese agravante llevaría a la posibilidad de que también se le aplique perpetua.

Preventiva y exigencias

Por el momento, a los dos integrantes de la pareja se les dictó prisión preventiva por un plazo inicial de seis meses, mientras la investigación avanza hacia el juicio.

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Tras conocer que deberá aguardar su juzgamiento en prisión -algo que, por otro lado, se preveía debido a la gravedad del caso-, Gonzalez habría transmitido a las autoridades un insólito pedido, a través de los abogados defensores oficiales que lo representan.

La solicitud del imputado fue que lo alojaran en un lugar que tuviera luz natural y contara también con un baño en buenas condiciones, según informó el medio local Adnsur.

El padrastro de Ángel insistió en su inocencia

En la audiencia de control de detención, González negó de manera categórica las imputaciones y sostuvo su inocencia. «Jamás hubo maltratos» y «somos inocentes», afirmó ante el juez. Dijo también que al nene "se lo corregía como a cualquier otro".

Pese a su descargo, la fiscalía presentó una acusación contundente, señalándolo como presunto autor de los golpes que le provocaron a Ángel un edema cerebral y la muerte.

La querella, representada por el abogado Roberto Castillo en nombre de Luis López, el padre de Ángel, agregó información acerca de dos testigos que, según dijo, habían sido parejas anteriores de González y madres, cada una de ellas, de un hijo de él.

Estas dos mujeres, citó Castillo, relataron otros episodios de maltrato infantil y violencia de género mientras convivían, en la ciudad de Ushuaia, con el ahora imputado por el homicidio del hijo de su pareja actual en Comodoro Rivadavia.