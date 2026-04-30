Muerte de Ángel: la madre vivió una noche de miedo y emergencia en la cárcel

Una pelea entre presas alteró el pabellón del penal de Chubut donde está detenida tras la sospechosa muerte de su hijo de 4 años.

Muerte de Angel: la madre biológica vivió una noche de miedo y emergencia en la cárcel.

Un momento de alarma sacudió la noche del pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, la cárcel en la que permanece detenida con prisión preventiva la madre biológica de Ángel Nicolás López , como presunta responsable de la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.

El episodio en el penal ocurrió alrededor de las 20 del miércoles y se conoció en las últimas horas.

Se trató de un principio de incendio que generó humo y momentos de pánico en el espacio donde conviven unas 15 presas. Pese a la alarma y los minutos de confusión en el lugar, el fuego fue sofocado en minutos por el personal policial de guardia y no hubo heridos ni daños mayores.

Fue sólo un susto, que seguramente alteró a la recién llegada al a un ámbito que todavía no conoce en profundidad y en el que, al parecer, la convivencia entre sus compañeras no sería la mejor.

Por lo pronto, el jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut, comisario mayor Gabriel Araujo, le informó a AdnSur: "Todo fue producto de una diferencia entre dos internas alojadas en ese módulo".

Sin vínculo con la madre de Angel

El jefe del penal también fue categórico al descartar cualquier vínculo con la presencia de la madre biológica de Angel en el pabellón. “Se desmiente totalmente. La situación no tiene nada que ver con la señora Altamirano", indicó en declaraciones a FM El Chubut.

Carcel de Trelew La Cárcel de Trelew, donde la madre de Angel está detenida desde el 15 de abril de 2026.

Araujo detalló que el foco provenía de "un pedazo de colchón de goma espuma" ubicado en el módulo 1, destinado exclusivamente a mujeres y que rápidamente se llenó de humo, generando la emergencia.

Según explicó, muchas de las detenidas fuman y tienen encendedores en su poder, por lo que iniciarlo voluntariamente no fue complicado para la o las responsables.

Tras el incidente, nuevas medidas en el pabellón

Araujo adelantó que el incidente tendrá consecuencias en la organización interna del pabellón.

"Se establecerán nuevos horarios y se analizará la relación entre las internas", señaló.

La situación, según las autoridades, se encuentra normalizada bajo un esquema de vigilancia reforzada.

Según informó el penitenciario, el conflicto habría sido puntualmente entre dos mujeres que están detenidas por causas de robo agravado y son oriundas de Trelew.

Sin embargo, una versión difundida por El Patagónico y que no fue confirmada oficialmente, indicaba que entre las involucradas estaba también una mujer de Comodoro Rivadavia, quien además habría sido la que inició el fuego.

Según se indicó, está presa en el mismo pabellón que la madre del pequeño fallecido en la ciudad petrolera a la espera de un nuevo juicio luego de haber sido condenada por homicidio en febrero de 2023.

Más allá de su participación o no en el incidente, da cuenta del tipo de delitos graves de parte de la población carcelaria con la que Arellano está forzada a convivir por su situación procesal en la causa que investiga la al menos confusa muerte de su hijo.

La causa por la muerte de Ángel

Altamirano fue trasladada al penal de Trelew el 15 de abril desde la Comisaría de Rada Tilly, por disposición del juez Alejandro Soñis y ante la falta de cupo para mujeres privadas de libertad en Comodoro Rivadavia, que impidió alojarla en dependencias de la ciudad donde ocurrió el hecho que se le imputa.

En esa misma audiencia de control de detención se dictó la prisión preventiva -también por seis meses- para su pareja, Michel González, quien permanece alojado en la Alcaidía de la ciudad petrolera de Chubut.

Dias después de que el padrastro de Angel llegó a ese centro de detención, circuló en redes y algunos medios que había sido recibido con una paliza por parte de otros internos. Pero su abogada lo desmintió rotundamente.

Altamirano enfrenta la imputación de homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo —por no haber protegido a su hijo—, figura que conlleva prisión perpetua en caso de condena.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Angel tenía 4 años y llegó a la guardia del Hospital de Comodoro Rivadavia sin signos vitales.

González, en tanto, es imputado por homicidio simple como presunto autor material de la presunta agresión, figura que prevé un máximo de 25 años de cárcel.

De todos modos, el fiscal del caso aclaró en su momento que esta distinción jurídica es provisoria y que podría modificarse a medida que avance la investigación de un caso en el que todavía no hay demasiadas certezas.

La autopsia preliminar del Cuerpo Médico Forense de Chubut sí dejó una conclusión contundente: registró más de 20 lesiones en la cabeza del menor, que derivaron en un edema en la zona del cerebelo y un paro cardiorrespiratorio.

Los informes forenses, luego de varios días en los que la causa de muerte había sido “totalmente desconocida” -como lo definió un médico del hospital donde el nene llegó sin signos vitales- fueron determinantes para que la Justicia dispusiera las preventivas.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que Altamirano y González eran las únicas personas al cuidado del niño al momento de los hechos, luego de que en noviembre de 2025 le sacara la tenencia a su padre para restituirlo a su madre biológica.