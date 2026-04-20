"No sería sorpresivo un cambio de roles", dijo Cristian Olazábal. Consideró que las pericias sobre los teléfonos podrían incriminar a Mariela Altamirano.

Muerte de Ángel: por qué el fiscal ahora le apunta a la madre y corre el foco del padrastro.

El fiscal de Comodoro Rivadavia Cristian Olazábal, quien está a cargo de la investigación por la muerte de Ángel López , advirtió la posibilidad de que Mariela Altamirano , la madre del nene de 4 años, haya sido la autora de los golpes que provocaron el paro cardiorrespiratorio y posterior fallecimiento en la provincia de Chubut .

Olazábal hizo referencia a elementos que surgirían de las pericias de extracción de datos informáticos de los celulares de Altamirano y su pareja, Michel Kevin González, y que podrían incriminar más a la mujer, contra las primeras presunciones de que quien golpeaba a Ángel era su padrastro en tanto que ella consentía el maltrato.

El fiscal reveló que durante la investigación surgieron testimonios que dan cuenta de antecedentes de violencia por parte de la madre hacia otro de sus hijos.

“Respecto de Ángel no, pero sí hay declaraciones que evidencian conductas violentas previas”, indicó el funcionario judicial.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Mariela Altamirano, la madre de Ángel López.

Olazábal consideró posible que fuese la madre la golpeadora y González el responsable por pasividad o, incluso, que ambos le pegaran al niño.

“No sería sorpresivo un cambio de roles o que el hecho tenga una mayor intensidad de la que se planteó en un principio”, expresó.

“No tenemos prueba directa, trabajamos sobre inferencias basadas en datos comprobados”, aclaró el fiscal, pero subrayó que las pericias sobre los teléfonos celulares podrían derivar en “variaciones en el caso”.

La autopsia realizada al cuerpo de Ángel estableció que la causa de la muerte estuvo vinculada a una golpiza en la que le provocaron al nene más de 20 lesiones en su cabeza, todas en un único episodio.

Qué pasó con el abogado del padre de Ángel

A la par de la investigación de la fiscalía, el viernes último se fortaleció la querella llevada adelante por Luis López, el padre de Ángel, contra Altamirano y González, al formalizarse la representación legal del abogado Roberto Castillo.

“Ahora sí, vamos con todo”, anunció Lorena Andrade, pareja de Luis y quien, hasta hace cinco meses estuvo a cargo de la crianza del niño junto con su padre.

Muerte de Angel - audiencia de control de detención Mariela Altamirano (con la mano en la cara) en la audiencia en la que fue imputada por la muerte de Ángel.

Castillo había asumido la representación de López y Andrade casi inmediatamente después de la muerte de Ángel, ocurrida el 5 de abril en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia.

No obstante, como no tenía matrícula habilitante en la provincia de Chubut, debió delegar el patrocinio en la abogada local Fiorella Picón Bilbao.

De otro modo, Luis López no habría tenido representación legal en la audiencia en la que se imputó a Altamirano y González y se les dictó prisión preventiva por un período inicial de seis meses.

Este viernes, Castillo obtuvo su matrícula en la Circunscripción Judicial de Trelew y Picón Bilbao presentó su renuncia a representar al padre de Ángel.

Aunque formalmente indicó el apartamiento tuvo que ver “por razones de índole personal”, en los hechos se debió a que a partir de ahora el mediático Castillo -quien representó en otros casos a Fabián “Poroto” Cubero, Ángel de Brito, Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinthia Fernández que ademas es su pareja- está a cargo personalmente de la querella.