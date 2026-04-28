El desgarrador testimonio del padre de la nena que murió en el recreo: "Te da impotencia que mientan"

Jazmín Luna tenía 6 años y murió tras agonizar dos días luego de caerse al tropezar con sus cordones en una escuela de Rosario. El padre desmintió la versión.

El desgarrador testimonio del padre de la nena que murió en el recreo

Un tragedia sacudió a toda la comunidad en Rosario tras la muerte de una nena de 6 años , quien sufrió un fatal accidente en el recreo de la escuela. La menor estaba internada, pero este lunes se confirmó su fallecimiento.

Desde la escuela Islas Malvinas N° 117 informaron que este viernes por la tarde, alrededor de las 15 horas, Jazmín Miqueo Cuello Luna estaba jugando en el patio cuando se pisó los cordones de sus zapatillas, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

La pequeña fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, murió este domingo a causa de las graves lesiones sufridas.

Frente a este desolador escenario su padre, Ricardo Miqueo, relató cómo encontró a su hija y desmintió la versión brindada por la escuela: "No se trataba de un golpecito como me dijeron", afirmó en diálogo con el medio local LT8.

La palabra del padre de Luna, la nena que murió tras golpearse la cabeza en el patio de su escuela

El hombre relató que primero recibió un llamado de la escuela notificándole que su hija sólo había tenido un accidente. "Pasé por casa para buscar una toalla y una remera, porque supuestamente era leve, pero cuando me acerqué vi la ambulancia y la camilla que entraban".

En un primer momento desde la escuela dijeron que la alumna de primer grado tenía sus cordones desatados y por eso se cayó, pero Miqueo negó ese relato. Cunado lo hicieron pasar a la dirección del establecimiento, encontró a Luna "ensangrentada y orinada".

Ricardo, quien cuenta con una basta experiencia laboral en un sanatorio, indicó que su hija "había entrado en paro cardiorrespiratorio", consignó el medio La Capital. Rápidamente fue asistida junto a un camillero, quien la subió a la ambulancia y trasladó a un hospital a menos de dos kilómetros de la escuela.

nena muerte escuela

"Ahí la recibieron unas 20 personas para hacerle reanimación", describió. El centro de salud indicó que lograron estabilizar a la menor luego de unos 20 minutos de maniobras de RCP.

Al compensarla, los médicos solicitaron una tomografía y la operaron por un coágulo en la cabeza sin éxito. "Se hizo todo lo posible para que se active el cerebro, pero no hubo forma", dijo el padre.

La nena quedó internada bajo observación, pero, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió el domingo a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza. Al confirmarse la muerte cerebral, la familia decidió donar los órganos de la menor. "Es un acto de inmensa solidaridad", señaló el director del hospital Eduardo Casim.

El posteo en redes sociales para despedir a su hija

Miguel tiene en su cuenta de Facebook repleta de fotos de Luna y de su esposa. En estas horas volvió a postear una imagen en la que sostiene a su hija de bebé. No escribió palabra alguna: prefirió que se escuche una canción de Silvio Rodríguez y Milo J.

"Pasará la vida y no volverás, yo no veo tu cara en el ataúd, veo a un ser de luz desaparecer", cantan los músicos, en Luciérnagas.

despedida papa nena escuela

"Dios te Bendiga siempre hija, y me de la gracia de saber guiarte", había escrito en una posteo reciente en el que se a la menor cuando cumplió su 1er año.