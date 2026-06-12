A los 97 años murió "Campanita", ícono de la magia de Disney

La actriz y bailarina que se coinvirtió en el hada más famosa que acompañó Peter Pan, falleció este 12 de junio.

La actriz que inspiró a la creación de Campanita murió tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

El mundo del cine y la animación despiden este viernes a un ícono de la magia de Disney , se trata de la histórica "Campanita" , el hada del clásico de 1953 que acompañó a Peter Pan.

Su familia dio a conocer esta noticia a través del perfil de Facebook de la mujer, en el que detallaron que partió rodeada de sus tres hijos.

Se trata de la actriz Margaret Kerry , quien murió este 12 de junio a sus 97 años. La actriz y bailarina llegó al estrellato tras ser modelo e inspiración para los animadores de Disney al crear a Campanita, el hada del clásico de 1953 Peter Pan.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanita. Margaret falleció en paz en los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte. Sus tres amados hijos, Ellen, Christina y Eric, la acompañaron cuando perdió su valiente batalla contra el cáncer de pulmón a la edad de noventa y siete años", señalaron.

"Recuerden, cualquier noche, miren al cielo nocturno y busquen esa segunda estrella a la derecha. Si la observan con atención, tal vez noten que esa estrella brilla un poco más en honor a Margaret", concluye el mensaje haciendo referencia a la reconocida película.

Quién era Margaret Kerry, la famosa y querida "Campanita"

Antes de llegar a Disney, había trabajado junto a Eddie Cantor en la película If You Knew Susie y también se desempeñaba como asistente de dirección de coreografía en el musical I'll Get By, protagonizado por Gloria DeHaven.

CAMPANITA 97 AÑOS

La gran trayectoria de Margaret y cómo se convirtió en inspiración para Disney

Margaret Kerry desarrolló una amplia trayectoria en la industria audiovisual. Entre 1949 y 1952 interpretó a Sharon Ruggles en la comedia televisiva The Ruggles, además de participar en diversos títulos cinematográficos como El sueño de una noche de verano, Las aventuras de Tom Sawyer o El llanero solitario.

Un día su agente la mandó a los estudios Disney en Burbank para hacer un casting para Peter Pan, lo que sería el comienzo de su exitosa carrera.

"Buscaban a una niña que se sintiera cómoda con el movimiento de baile. ¿Cómo se hace una audición para animación y para un personaje que no habla? En casa tenía una habitación acondicionada, mi sala de baile, con todos estos espejos y una barra", recordó en una entrevista que brindó en 2003.

"Conseguí un pequeño tocadiscos, puse un disco instrumental y preparé una pantomima preparando el desayuno al ritmo del disco; llevaba huevos y tal vez dejaba caer uno, cerraba la puerta del refrigerador con un pie, toda la variedad de movimientos que pude hacer en el contexto de una pequeña historia", reconoció.

La actriz sumó en aquel momento que hizo una coreografía de tres minutos y medio y, gracias a eso, consiguió el trabajo. Se presentó a trabajar el martes siguiente y, durante los siguientes seis a nueve meses, de forma intermitente, se movía por "un enorme set que parecía no tener fin", vistiendo su propio traje de baño de una pieza y con el pelo recogido en un moño, mientras era observada por Marc Davis y otros animadores.

CAMPANITA ACTRIZ

“No tenía a quién reaccionar. Tenía que imaginarlo casi todo. De vez en cuando había algún objeto, como unas tijeras enormes o una cerradura de alambre, o algo así. La mayor parte del tiempo, simplemente fingía mirar hacia arriba desde debajo de algo o caminar”, habló sobre lo que fue la filmación en aquel entonces.

"Inspirando a generaciones que creen en el poder de la fe"

Con el paso de los años, Campanita se transformó en uno de los símbolos más queridos de Disney. Incluso apareció como figura central en Disneyland y en la apertura de El Maravilloso Mundo de Disney, esparciendo su famoso polvo mágico.

Por su parte, Disney Archives también compartió imágenes de Kerry en el estudio, donde trabajó como modelo para crear a la icónica Tinker Bell, de igual manera, lamentaron el fallecimiento de la querida actriz.

"A través de sus memorables interpretaciones -y de su vínculo duradero y su dedicación a los fans de Disney a lo largo de los años-, Margaret ha contribuido a poner de relieve la magia de estos personajes atemporales, inspirando a generaciones que creen en el poder de la fe, la confianza y "solo un poquito de polvo de hadas".