Milei lanzó una insólita comparación del kirchnerismo con una película de Disney: "No nos asustás más"

El presidente habló sobre los logros económicos de su gestión y también realizó fuertes críticas al kirchnerismo de cara a las elecciones 2027.

El presidente Milei cargó contra la oposición y vaticinó un triunfo libertario en las elecciones 2027.

El presidente Javier Milei volvió a hacer mención a las elecciones presidenciales del 2027. En el cierre del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) brindó un discurso en el que cargó contra el kirchnerismo y lo comparó con un monstruo de Disney , para luego asegurar que La Libertad Avanza se encamina hacia un triunfo.

Por otro lado, el mandatario defendió el rumbo económico del Gobierno, pero también aprovechó para denunciar un "golpe de Estado" de la oposición, destacar las reformas del Congreso y anticipar la campaña que se avecina después del Mundial.

Respecto a las críticas al kirchnerismo, Milei comenzó citando la película "Monsters Inc" de Disney, la cual calificó como fabulosa, y explicó: "¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente".

monster inc

"Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustas más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso", sostuvo. Resulta que el ministro de Economía habló este martes en un evento de CAMBRAS, donde aseguró que "el kirchnerismo no es una opción".

"Vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad"

En otro pasaje de su intervención en el Congreso del IAEF, Milei enfatizó sobre los logros del plan económico libertario y prometió que se vienen "los mejores treinta años de la economía argentina". "Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes", apuntó el Presidente.

Asimismo, habló sobre el futuro económico del país e indicó: "Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia".

Javier Milei comparó al kirchnerismo con el monstruo de una película de Disney

"Por primera vez en 100 años hay un gobierno dispuesto a hacer las cosas bien", añadió. Respecto a las elecciones 2027, Milei afirmó: "Decidimos hacer las cosas que están avaladas por la teoría económica, por la evidencia empírica y hacer lo que corresponde".

Claramente, los resultados nos están acompañando y hoy la economía ya está mucho mejor que en el 2023. Pero a fin de año va a estar mejor, a mitad del año que viene va a estar muchísimo mejor y el año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad",sumó.

"Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida"

El ministro de Economía Luis Caputo estuvo presente este martes en un evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS), donde habló también sobre las elecciones presidenciales y cargó contra el kirchnerismo, precisamente contra el gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

caputo kiciloff

"Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?", sostuvo haciendo mención a una posible candidatura del gobernador de provincia de Buenos Aires.

En este sentido, recordó que Javier Milei ganó por 17 puntos en las elecciones anteriores y aseguró que "el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal".