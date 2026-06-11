Encontraron muerta a una adolescente de 15 años: la grave denuncia que había realizado

La investigación está caratulada de manera preventiva como “averiguación de causales de muerte”. Citaron a declarar a familiares y allegados.

La joven hallada muerta en La Plata tenía 15 años y habría sido víctima de abuso sexual.

El hallazgo de una adolescente de 15 años muerta en la ciudad de La Plata conmocionó a la comunidad. La adolescente había denunciado ser víctima de abuso sexual y ahora la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

La adolescente era alumna regular de la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22, ubicada en la intersección de las calles 520 y 138 bis, un sector residencial de la periferia de la capital provincial

Fue identificada como Zaira Jazmín Quispe. Su hallazgo se produjo este miércoles, y los primeros efectivos policiales que arribaron al domicilio constataron que los accesos y aberturas del inmueble no presentaban signos de violencia ni aberturas forzadas, como así tampoco se registró el faltante de pertenencias o elementos de valor dentro de las habitaciones.

La grave denuncia previa a la muerte de la adolescente

La investigación está caratulada de manera preventiva como “averiguación de causales de muerte”, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, desde donde ordenaron determinar científicamente el mecanismo del deceso, al tiempo que citó a declarar a los familiares directos y allegados que mantuvieron contacto con la menor durante las horas previas al hallazgo.

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Aunque todavía se aguardan los resultados de las pericias para determinar en qué circunstancias se produjo su muerte, los investigadores sospechan que se trató de un suicidio.

Esta hipótesis cobra sentido ya que los investigadores señalaron que en la casa no se detectaron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor. En las próximas horas se esperan los resultados definitivos de la autopsia y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”

Según trascendió, la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”. El hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la adolescente, quien había denunciado previamente haber sido víctima de un abuso sexual.

Medios locales afirmaron que la adolescente había denunciado un abuso sexual en el partido bonaerense de Florencio Varela. El expediente por este delito se tramita en la Fiscalía N° 8, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Ruggeri, y está caratulado como “corrupción y abuso sexual de menores”.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el principal acusado, identificado como Raúl Ojeda, continúa en libertad. Según informó la prensa de La Plata, se inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, que quedó a cargo de la UFI N° 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.

De acuerdo a las primeras informaciones, la madre de la adolescente manifestó ante las autoridades que su hija atravesaba un delicado estado de salud mental se había agudizado sensiblemente tras los hechos de abuso denunciados por la propia víctima.

Duelo en la escuela

Tras la noticia de la muerte de Zaira, las autoridades de la Escuela Secundaria N° 22 suspendieron las clases y dispusieron una jornada de duelo institucional para acompañar a la familia y a la comunidad educativa. Además, emitieron un comunicado para expresar sus condolencias por la muerte de la estudiante.