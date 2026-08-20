En la comarca andina esperan a unas 250, que llegarán de distintos países en un momento ideal para visitar un atractivo de la zona cada vez más convocante.

Cumbre internacional de motorhomes en la Patagonia: a qué vienen y cómo se preparan para recibirlas (foto ilustrativa).

La comarca andina de Chubut se prepara para un encuentro internacional de motorhomes que tendrá como epicentro el Parque Nacional Los Alerces .

La actividad se desarrollará entre el 8 y el 15 de octubre de 2026 y convocará a rodanteros de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de distintos puntos de la Argentina.

Según explicó José María Rossi , prestador turístico de Esquel y uno de los impulsores de la iniciativa, el encuentro surgió a partir del interés de una asociación de motorhomes cuya presidenta vive en Comodoro Rivadavia .

La organización demandó más de un año de gestiones ante la Administración de Parques Nacionales y las autoridades de turismo provinciales. Y apunta a difundir los atractivos de la zona y a que los visitantes vuelvan en el futuro.

Rossi detalló la magnitud de la convocatoria: "Estamos hablando de casi 250 rodanteros que van a andar acá en Esquel y que van a venir de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil y la Argentina", sintetizó.

Para evitar la concentración de vehículos en un solo espacio, la organización distribuirá a los visitantes en distintos sectores.

"La mayoría va a quedar en el Camping Los Maitenes", precisó, aunque también se prevé que parte del grupo se aloje en otros lugares cercanos dentro de la jurisdicción del parque Los Alerces..

Motorhomes, gastronomía y espectáculos

La semana del encuentro incluirá un cronograma de actividades culturales y gastronómicas, con el campo de tulipanes de Trevelin en su época de floración como atractivo especial.

La recepción oficial contará con la participación de la banda del Ejército, mientras que las noches tendrán espectáculos de folklore y danzas típicas.

Los motorhomes se instalarán en distintos puntos del Parque Nacional Los Alerces.

La propuesta gastronómica girará en torno a la cocina regional.

"Les vamos a hacer un asado típico argentino, algunos guisos, empanadas", enumeró Rossi.

Cada jornada se organizarán además actividades pensadas para generar encuentros entre los visitantes y artistas locales.

El campo de tulipanes, un atractivo especial

La fecha elegida no es casual. Coincide con la temporada de mayor esplendor del campo de tulipanes de Trevelin, uno de los atractivos que más crece en convocatoria en la región y que los viajeros tienen previsto recorrer durante su estadía.

Se trata de un hermoso predio que en la última temporada ofreció nada menos que 2,3 millones de tulipanes en flor para que los visitantes recorran una paleta de colores cautivante, rodeada por imponentes montañas, en un escenario es casi de película.

Está ubicado en la pequeña aldea galesa de 10 mil habitantes que poco a poco se viene instalando como un atractivo que atrae visitantes extranjeros y de toda la Argentina.

Campo de tulipanes de Trevelin, en Chubut.

Se inauguró en 1996, 111 años después de la fundación de Trevelin, y rápidamente se convirtió en uno de los infaltables del circuito turístico de la comarca chubutense, que además se destaca por contar con una gastronomía típica de primer nivel.

La mejor época del año para visitarlo es en octubre debido a que en ese mes dan flor los bulbos que hace décadas una familia comenzó a cultiuvar en el lugar, trayendo progresivamente semillas de distintas variedades desde Holanda.

La misión de impulsar el turismo

Pero el campo de Tulipanes no es lo úncio que se les ofrecerá a los visitantes que llegarán en sus motorhomes.

De hecho, la iniciativa apunta a proyectar la oferta turística de la zona cordillerana de Chubut más allá del propio encuentro de este 2026.

Entre los destinos que se pretende promocionar figuran el Parque Nacional Los Alerces, Piedra Parada y Corcovado.

"Ahí es donde tenemos que mostrar nosotros todos los lugares que tenemos. Es un trabajo que hay que hacer para que esa gente venga siempre", sostuvo Rossi, quien confirmó que el encuentro ya cuenta con los permisos y el respaldo de la provincia de Chubut para su realización.