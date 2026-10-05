Tragedia en la Ruta 3: murieron un hombre y su hijo en brutal choque con dos camiones

Una mujer fue trasladada de urgencia al hospital tras el violento impacto. Volvían de un torneo de fútbol.

El brutal accidente ocurrió en horas de la noche del domingo.

El brutal accidente ocurrió en horas de la noche del domingo.

Un brutal accidente dejó como saldo la muerte de un hombre y su hijo en la Ruta Nacional N°3. Ocurrió en las últimas horas del domingo.

El accidente ocurrió cerca de las 20:20, a unos 60 kilómetros al sur de Garayalde, en la provincia de Chubut. Además hay una mujer gravemente herida.

Fuentes policiales indicaron que el fatal accidente cuando dos camiones y un vehículo chocaron de frente e n un sector ubicado aproximadamente en el kilómetro 1750 de la ruta 3.

Asimismo, confirmaron que dos de los ocupantes del Volkswagen Gol murieron como consecuencia del impacto, fueron identificados como un padre y su hijo menor de edad.

El brutal accidente ocurrió en horas de la noche del domingo.

La familia era oriunda de Trelew y había viajado hasta la zona para acompañar al menor, que juega en Racing, durante un torneo que se disputaba allí.

Una tercera ocupante fue rescatada con vida y debido a su grave estado de salud, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Además, el conductor de uno de los camiones involucrados también debió ser trasladado para recibir asistencia. El otro camionero, en tanto, resultó ileso.

Efectivos policiales trabajaban en el lugar para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. Hasta el momento no fueron informadas las identidades de las víctimas, señaló Diario Jornada.