Barrios del oeste de Neuquén capital sin agua potable: ¿Cuándo vuelve el servicio?

Los trabajos se realizarán este lunes en Río Senguer y Saavedra, donde se rompió un acueducto. El EPAS indicó que son siete barrios afectados.

Siete barrios del oeste de Neuquén tendrán afectado el servicio de agua potable durante este lunes.

Siete barrios del oeste de Neuquén tendrán afectado el servicio de agua potable durante este lunes, debido a la fisura de un acueducto ubicado en la intersección de las calles Río Senguer y Saavedra.

La rotura se produjo durante la noche del domingo, según informó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a través de un comunicado.

El organismo provincial informó que, ante esta situación, el personal detuvo rápidamente el bombeo Anaya y el rebombeo Bejarano sobre el río Limay, y comenzó la regulación de válvulas para llevar adelante la reparación durante la mañana de este lunes 9 de noviembre.

Como consecuencia, y mientras se realizan los trabajos, los barrios La Sirena, Altos del Limay, El Progreso, Unión de Mayo, Islas Malvinas, Gregorio Álvarez y Villa Ceferino tendrán afectado el servicio de agua.

Por otro lado, el EPAS informó que se estima finalizar la reparación cerca del mediodía, para luego volver a poner en marcha los sistemas de bombeo. "El suministro se irá normalizando de forma progresiva durante la tarde, a medida que se presuricen las redes de los barrios afectados", aclararon.

Asimismo, solicitaron a los vecinos de los sectores alcanzados "hacer un uso responsable del agua, priorizándola para higiene y consumo humano".

Ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con el EPAS a través de sus canales oficiales: la línea gratuita 0800-222-4827 o el WhatsApp 299-4523084.

Neuquén anunció un plan millonario para el agua y las cloacas

Con una inversión superior a los $287.000 millones, el pasado 26 de octubre la Provincia presentó un programa de obras de agua potable y saneamiento que apunta a acompañar la expansión urbana y preparar a la ciudad para los próximos 14 años.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente Mariano Gaido y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. El proyecto contempla trabajos ejecutados, obras en marcha, equipamiento y nuevas intervenciones proyectadas con la mirada puesta en el Neuquén de 2040.

El paquete de inversiones incluye intervenciones en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, la ampliación de las redes y mejoras en los sistemas de potabilización y distribución de agua.

Entre las principales obras anunciadas se encuentran la ampliación de las plantas de tratamiento Tronador y Bardas Norte, la construcción de siete colectores cloacales y el acueducto Nexo IV. También se prevén mejoras para fortalecer el funcionamiento integral de los sistemas de agua y saneamiento.

Según se informó, las intervenciones permitirán mejorar los servicios para unas 8.000 familias distribuidas en 31 sectores de la ciudad.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, detalló que el programa contempla más de $100.000 millones para plantas de tratamiento de efluentes cloacales, unos $38.000 millones para la refuncionalización y construcción de colectores y alrededor de $120.000 millones para el sistema de agua.