Habló el hombre señalado por acosar en Parque Norte: qué dijo sobre las acusaciones

Se defendió a través de redes sociales, donde negó las acusaciones y afirmó que concurre al lugar para realizar actividad física.

Luego de que una denuncia pública por presuntas situaciones de acoso en la barda de Parque Norte se viralizara a través de redes sociales, el hombre señalado decidió dar su versión de los hechos. Aseguró que va al lugar tres veces por semana para realizar actividad física y negó conocer a la mujer que lo identificó.

En diálogo con LM Neuquén , el hombre señalado contó que se enteró de las acusaciones el viernes por la tarde, cuando una amiga le envió capturas de mensajes difundidos en grupos de runners en la que aparecía su imagen acompañada de acusaciones.

"Estaba con mi pareja y un amigo tomando mates y me empezaron a llegar mensajes preguntándome si el de las fotos era yo", relató. "En un primer momento no sabés que hacer, te empezás a reír y a la vez te enoja".

Con el pasar de las horas, el hombre también decidió utilizar sus propias redes sociales para hacer un descargo. A través de distintas historias de Instagram, contó lo que estaba sucediendo y buscó dar a conocer su versión de los hechos ante la circulación de su imagen y las acusaciones en su contra.

Su rutina en la barda de Parque Norte

El hombre explicó que concurre a ese sector desde julio y que suele hacerlo tres veces por semana, generalmente los lunes, miércoles y viernes. Según detalló, realiza un recorrido en solitario, llega hasta la parte más alta de la barda, descansa, estira y luego emprende el regreso.

También señaló que acostumbra a usar auriculares con cancelación de sonido, por lo que muchas veces no advierte si alguien intenta hablarle.

El hombre se defendió de las acusaciones de acoso en redes sociales.

En relación con su presencia en La Pirámide, sostuvo que se detiene allí para recuperar el aire después de subir la pendiente, elongar y disfrutar de la vista. Aseguró que no permanece en ese lugar con la intención de observar a quienes circulan por la zona.

La mujer que realizó la denuncia pública había señalado que lo encontró en dos oportunidades en ese mismo sector y que le llamó la atención verlo sin gorra, botella de agua ni elementos para entrenar. También había relatado que, durante el primer encuentro, sintió que el hombre la seguía.

Qué dijo sobre el encuentro con la mujer

Consultado sobre ese episodio, el hombre aseguró que no recuerda haberse cruzado con ella ni haber protagonizado una situación como la que describió. "No recuerdo en lo más mínimo", afirmó. También indicó que no sabe quien es la mujer que lo acusó.

"No recuerdo una cara de una chica asustada tampoco. Yo voy bastante en la mía, entonces si una chica me grita algo, a veces es un saludo, o un 'hola, ¿cómo andás?', de compañeros de laburo que me han visto y yo ni enterado", aseguró.

Sin embargo, planteó que es posible que alguna persona se haya sentido incómoda al cruzárselo durante sus caminatas. Explicó que, al realizar el recorrido solo, en ocasiones debe pasar cerca de otras personas que caminan en solitario y que intenta hacerlo sin incomodarlas.

"Puede ser", reconoció al referirse a la posibilidad de que alguna mujer se haya asustado al verlo pasar sin que él lo advirtiera.

Las repercusiones en su entorno

El entrevistado también se refirió al impacto que tuvo la difusión de su imagen en su entorno familiar y de amistades. Contó que recibió mensajes y comentarios en redes sociales con expresiones violentas, entre ellos "amenazas de linchamiento" y otras agresiones.

"Querés estar tranquilo haciendo tu actividad física y terminás en un quilombo horrible", lamentó. Según contó, pasó la noche preocupado junto a su pareja y sus amigos, mientras intentaba comunicarse con personas que habían compartido las publicaciones.

Omar Novoa

Por último, sostuvo que, a partir de las averiguaciones que realizó, cree que se habrían vinculado dos situaciones diferentes ocurridas en la barda durante la misma semana: por un lado, un episodio en el que otra persona habría intentado manosear a una mujer y, por otro, el temor que sintió la denunciante al cruzárselo a él.

Aclaró que esa es la información que pudo reconstruir hasta el momento y que no tiene certezas sobre cómo se originó esa vinculación.

Cuál fue la versión de la mujer

La mujer había contado que vio por primera vez al hombre el miércoles 28 de octubre, cuando llegó a La Pirámide y lo encontró en la parte más alta de la barda. Según su relato, cuando pasó cerca de él, el hombre bajó y comenzó a seguirla, por lo que decidió darse vuelta para enfrentarlo. En ese momento, aseguró que él la miró y se retiró del lugar.

El segundo encuentro ocurrió el lunes 2 de noviembre, en el mismo sector y en una franja horaria similar. Esta vez estaba acompañada por su marido, quien logró grabarlo con su celular.

La mujer explicó que decidió compartir lo ocurrido en redes sociales y grupos de WhatsApp para advertir a otras mujeres que suelen entrenar en Parque Norte. También contó que otras personas le comentaron que habían atravesado situaciones similares y que le recomendaron realizar una denuncia policial.