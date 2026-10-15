La oposición no logra voltear el DNU 70: se cayó la sesión en Diputados por falta de quórum

Con ausencias clave y por solo ocho bancas, fracasó el intento de la oposición para anular el decreto. El oficialismo celebró el resultado en el Congreso.

La oposición no consiguió el quórum necesario para habilitar la sesión especial en la Cámara de Diputados destinada a anular el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Tras la media hora reglamentaria, se sentaron en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para alcanzar el número requerido.

El Gobierno recibió la noticia de manera favorable, atribuyéndolo a ausencias clave de legisladores de Provincias Unidas, Independencia y Argentina Federal. La sesión, que también incluía el tratamiento de proyectos sobre emergencia en discapacidad y alivio de deudas familiares, se vio frustrada por una confluencia de factores en la última semana.

Entre los motivos que diluyeron el respaldo opositor se mencionaron el fallo de la Corte Suprema que reafirmó la vigencia de normas que limitan la extranjerización, la restitución por parte del oficialismo de la Ley de Tierras en un nuevo dictamen, y la confirmación de otra sesión el 21 de octubre con temas de interés para la oposición dialoguista.

La estrategia oficial y las ausencias clave

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 había derogado la ley de Tierras, respondió al temor de que la oposición uniera fuerzas para invalidar el DNU 70/23 en su totalidad. Si esto hubiera prosperado, se habrían caído no solo la derogación de la Ley de Tierras, sino también las leyes de alquileres, de góndolas, de abastecimiento, la política de cielos abiertos, los controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y el control de precios a la medicina prepaga.

El intento opositor de sesionar se vio mermado por la decisión de la Corte Suprema de revocar temporalmente su propio fallo anterior, lo que permitió la reincorporación de la Ley de Tierras Rurales en un dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Este movimiento, sumado a la confirmación de una sesión posterior con temáticas de interés para ciertos bloques, debilitó la convocatoria original.

La sesión se convocó inicialmente para las 14 horas, pero la falta de quórum llevó a su conclusión a las 14.31 por parte del presidente de la Cámara. En ese momento, 121 diputados se encontraban presentes, insuficientes para el quórum de 129.