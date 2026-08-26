Diputados aprobó la reforma del Banco Central y la ampliación de la Inocencia Fiscal

Este miércoles, el oficialismo consiguió el quórum, con el apoyo del PRO y la UCR. La reforma de la carta orgánica del BCRA tiene media sanción.

Minutos después de las 18 de este miércoles, el cuerpo de la Honorable Cámara de Diputados votó la modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina . Con 144 positivos, 102 negativos y 9 abstenciones, se dio media sanción a la propuesta del Ejecutivo. La sesión sigue para debatir otros proyectos de ley.

Luego de la votación, instantáneamente llegó la publicación del presidente Javier Milei, celebrando la decisión tomada en el recinto: "Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto" indicó y cerró adelantando lo que se vendrá en la otra cámara: "Ahora a pelearla en el Senado".

Con el apoyo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, La Libertad Avanza consiguió el quórum en Diputados, con 129 legisladores, para tratar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno busca aprobar estas dos iniciativas con las que pretende reforzar su programa económico de cara a las elecciones de 2027.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!

Otros temas llevados por el espacio libertario para tratar en esta jornada son el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes con Estados Unidos.

El temario incluye iniciativas de la oposición dialoguista y, entre ellos se destacan: la rebaja del IVA a la fécula de Mandioca -un reclamo de los misioneros-, la declaración de San Juan como cuna de Sarmiento y capital nacional de la Educación, de la provincia de Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

Qué implica la reforma del Banco Central

La iniciativa fue declarada como "la más importante" por el presidente. Busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

Si la ley se aprueba, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, como tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario. También se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del BCRA.

El oficialismo también promueve un cambio en el mecanismo de remoción de las autoridades. El proyecto establece que el presidente, el vicepresidente y los directores del Banco Central solo podrán ser removidos por causales taxativamente establecidas en la ley.

Cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

El proyecto incorpora modificaciones surgidas de las propuestas de los sectores dialoguistas y de las negociaciones entre los bloques. La nueva versión del régimen ya no exigirá como requisito que los contribuyentes no superen ingresos anuales por $1.000 millones y que tengan como patrimonio menos de $10.000 millones.

El oficialismo incorporó además un límite para los funcionarios públicos, teniendo el antecedente de Manuel Adorni. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a las protecciones especiales del régimen.

Es decir, no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.