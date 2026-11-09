En su discurso en el Palacio Libertad, el presidente recordó a Francisco y celebró la presencia de todo el arco político.

De conciliador a los malos intencionados: Javier Milei ante el papa León XIV en el Palacio Libertad

El presidente Javier Milei celebró este domingo la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a “todo el arco político” en el Palacio Libertad.

“Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV”, resaltó el mandatario nacional y continuó: “Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”.

“Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, destacó Milei.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a “trascender las diferencias temporales”.

“Es mucho más lo que nos une que lo que no separa”, enfatizó el Presidente, que también recordó al papa Francisco y dijo que fue una “figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida”.

En su mensaje, expresó: “Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.

El Presidente se refirió al vínculo entre el Estado argentino y la Iglesia, “Como argentinos, los lazos con la Iglesia recorren toda la historia de nuestra nación: desde que el Evangelio llegó a estas tierras hasta nuestra declaración de independencia. En 1853, después de décadas de guerras civiles, la Argentina sancionó su Constitución. En ese momento central de nuestra historia, un joven fraile, el beato Mamerto Esquiú, subió al púlpito y le pidió a su pueblo que acompañara el nuevo orden constitucional y obedeciera la ley”.

“Su sermón tuvo tanto peso que [Justo José de] Urquiza lo mandó a imprimir y repartir. Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución sea la nave de la patria. Según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad. Por eso, la Argentina liberal, republicana y constitucional, no nació contra la Iglesia, sino que fue bendecida por uno de sus clérigos”, aseguró Milei.

Y agregó: remarcó que “La Argentina es un país de orgullosa historia católica, donde desde sus inicios se practican múltiples credos en plena paz y armonía”.

Milei respondió al pedido de diálogo del papa León XIV

El presidente Javier Milei aseguró que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores del país, pero consideró que en la Argentina los debates “no son honestos intelectualmente”, y lo contrastó con que “la oposición el año pasado votó 40 leyes para destruir el equilibrio” macroeconómico.

Minutos después de que el papa León XIV reclamara ante la dirigencia política nacional diálogo y convivencia democrática, el jefe de Estado respondió a ese pedido y expresó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

“Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan, pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, enfatizó Milei en diálogo con LN+.

En tanto, el mandatario nacional se mostró “conmovido” por la llegada del Pontífice a la Argentina y consideró que “es algo verdaderamente estremecedor”.

“En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo (en el Aeroparque Jorge Newbery), hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, admitió.

Sobre la reunión que mantuvo con el Santo Padre en Casa Rosada, detalló: “La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente, interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”.