Gaido baja los costos de la política: cuál es la discusión sobre el "congelamiento" de las bancas de concejales

María Pasqualini, reconoció que el proyecto busca que no crezca más la planta de concejales. Qué pasó en 2021 y quiénes votaron a favor y en contra.

El intendente Mariano Gaido en la presentación del proyecto para bajar costos de la política.

La baja de los costos de la política , iniciativa que enviará el intendente Mariano Gaido al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén , empieza a impactar en los cálculos que hacen los partidos políticos, de cara al futuro, por los espacios y la cantidad de bancas que tendrá el órgano legislativo, en una ciudad que se proyecta por Vaca Muerta a aquella del millón de habitantes.

La Municipalidad de Neuquén envió al Concejo Deliberante un proyecto de enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica para congelar la cantidad de concejales de la ciudad. La iniciativa fue acompañada por ediles de distintos bloques, y será tratada este jueves en una sesión especial. Si obtiene los dos tercios del cuerpo, los vecinos deberán aprobarla o rechazarla en un referéndum junto con las elecciones de 2027.

"Se presentó un proyecto para modificar la Carta Orgánica y evitar esencialmente que se aumente la cantidad de concejales por el crecimiento poblacional", explicó la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini , en diálogo con Línea Abierta de LU5.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini.

Y acotó: "Es una manera que busca el intendente, y que buscamos, de bajar los costos de la política", agregó.

Enmienda política y consulta popular por los gastos

La funcionaria remarcó que la decisión final no quedará en manos del Ejecutivo municipal y le tiró la responsabilidad a la consulta popular, que ya viene con un importante sesgo. ¿Quién estaría en contra de bajar los gastos de la política, sino un sector de los mismos políticos?

"No es una decisión arbitraria que va a tomar la Municipalidad de Neuquén o el intendente de la ciudad. Se va a hacer la consulta pertinente, el referéndum pertinente", sostuvo.

La propuesta ya tiene un antecedente, algo frustrado en el pasado porque no se logró una reforma completa. "Esto ya se había presentado en el 2021, cuando tuvimos la enmienda de la Carta Orgánica que permitió que las elecciones de los concejales fueran de manera conjunta cada cuatro años", recordó Pasqualini. "Este artículo no fue votado por determinados partidos", señaló la funcionaria, sin entrar en la polémica de los nombres de aquella época.

Con la enmienda de la Carta Orgánica en 2021 se cambiaron 11 artículos clave para bajar el gasto de la política neuquina.

En aquella consulta, el 65,88 por ciento de los vecinos aprobó eliminar las elecciones de medio término, algo que implicaba gastos, pero además molestias por las campañas políticas y publicitarias, que se mezclaban con las PASO, las elecciones generales provinciales y las nacionales.

Para el municipio, ese resultado es el antecedente que permite volver a las urnas con el mismo argumento. "Baja el costo de la política, y además mejora el funcionamiento dentro de la Municipalidad, porque cada dos años no aparece ese parate para la renovación de concejales", dijo Pasqualini.

La planta y el ahorro de las elecciones: "Es un gasto significativo"

Pasqualini vinculó el congelamiento con la política de personal del Ejecutivo. "Somos la misma cantidad de empleados desde que iniciamos la primera gestión hasta ahora, que somos alrededor de tres mil doscientos ochenta y seis empleados", afirmó. "Si no, cada vez que tuviésemos un crecimiento poblacional, debiéramos incorporar nuevos concejales", explicó.

Consultada sobre cuánto se ahorró con la reforma de 2021 y cuánto se ahorraría ahora, la funcionaria reconoció que "cuantificado en pesos específicos, no lo tengo", aunque sí enumeró los gastos que se evitan sin elecciones de medio término.

"La contratación de las máquinas, impresión de boletas, todo lo que implica. Es un gasto muy significativo", dijo. Sobre el destino de esos fondos, indicó que el ahorro "queda dentro de las arcas municipales".

Pasqualini fue consultada por si un Concejo Deliberante más chico en proporción a la población puede alejarse de los reclamos barriales, pero la funcionaria fue muy tajante. "No, impacta para nada", sentenció.

El proyecto de la baja de costos de la política para la enmienda fue apoyado por el actual diputado Guillermo Monzani, quien fue intendente de la ciudad de Neuquén tras el fallecimiento de Pechi Quiroga. Claudio Espinoza

También dio una referencia sobre lo que cuesta acceder a una banca. "Calculo que en este momento se tiene que sacar alrededor de tres mil y pico de votos, casi cuatro mil para poder acceder a un concejal", estimó, aunque aclaró que dependerá del padrón vigente.

El tema de fondo: cuántas bancas corresponden con "el congelamiento"

Para entender el proyecto, hay que mirar cómo funciona hoy el artículo 53. La Carta Orgánica de 1995 fijó en 17 el número inicial de concejales y ató el tamaño del Concejo Deliberante a la población. Superados los 200.000 habitantes, la ciudad debe sumar un representante cada 25.000 vecinos, de acuerdo con el último censo oficial.

Con el censo de 2010, la capital pasó a tener 18 bancas, el número actual. El Censo 2022 le asignó a la ciudad 288.896 habitantes, y con esa cifra la fórmula da 20 concejales.

La propia Pasqualini lo reconoció que "la Carta Orgánica establece 17 y después el crecimiento lo pasó a 18. Ahora, con el crecimiento poblacional por el último censo, debiéramos tener 20 concejales. Lo que nosotros buscamos es que a partir de esa decisión se congele", indicó.

En 2023 la ciudad votó con 18 bancas porque el INDEC todavía no había publicado los datos de población por ciudad. Hoy esos datos están disponibles, y las dos bancas adicionales ya corresponden por la norma vigente.

Un corte de bancas que no va hacia atrás por el censo

Ahí está la letra chica porque, aunque la propuesta se difundió como un congelamiento en 18, la enmienda no puede borrar lo que el censo ya habilitó. Lo que sí puede hacer es fijar un techo para que el Concejo Deliberante no siga creciendo.

Durante la elección de la enmienda por la eliminación de las elecciones de medio término en el Concejo Deliberante. Otros tiempos. Claudio Espinoza

Por eso el texto de fundamentos que difundió en redes la senadora Nadia Márquez habla de "un número fijo y permanente de 20 concejales", que no sufriría modificaciones "ante futuros aumentos de la población".

El argumento del municipio es que, sin ese techo, el cuerpo crecería sin freno en una ciudad que recibe familias de manera constante por Vaca Muerta. "Cuando lleguemos aproximadamente al millón de habitantes, con alrededor de treinta concejales", proyectó Pasqualini.

"Imaginate 30 concejales. La provincia tiene treinta y cinco diputados y funciona muy bien", comparó.

A eso se suma la disputa por las cifras. El municipio sostiene que en la capital viven al menos 30 mil personas más que las que contó el INDEC. Si ese número fuera el oficial, la fórmula vigente daría todavía más bancas.

De archivo: qué concejales votaron en 2021

La enmienda de 2021 se aprobó el 3 de junio por 13 votos a 5. Votaron a favor Atilio Sguazzini, Isabel Mosna, Jorge Rey, Juan Luis "Pepé" Ousset, Marcelo Lara, Marcelo Bermúdez, Guillermo Monzani, Camilo Echevarría y José Luis Artaza. También acompañaron en general Cecilia Maletti (Libres del Sur), Jorgelina González y Rocío Jabat Casamayor, del radicalismo.

En contra de toda la enmienda votaron Ana Servidio y Marcelo Zúñiga, del ex Frente de Todos; Nadia Márquez, de la Democracia Cristiana de ese entonces; y César Parra y Natalia Hormazábal, del Frente de Izquierda.

Pero el tope de bancas cayó por votos de quienes acompañaban la reforma. Maletti, González y Jabat Casamayor rechazaron ese artículo en particular, y el oficialismo no alcanzó los dos tercios. El congelamiento nunca llegó a la boleta.

La presidenta del Concejo, Claudia Argumero, convocó a la sesión especial del jueves para darle ingreso al proyecto y girarlo a la Comisión de Legislación.