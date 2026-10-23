Lluvias de hasta 100 mm y vientos que superarán los 100 km/h: alerta naranja del SMN

Advierten que se espera caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica y ráfagas intensas.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en gran parte del país, como consecuencia del impacto que está teniendo el fenómeno de El Niño con lluvias inusuales y fuertes tormentas. En las últimas horas se emitieron nuevas advertencias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por condiciones adversas en distintas regiones y confirmó que rigen varias alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas, lluvias y viento.

El organismo nacional indicó que está vigente una alerta naranja por tormentas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Esta alerta alcanza a las provincias de Neuquén y Río Negro.

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo. Se prevén chaparrones de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los valores de precipitación acumulada se esperan entre 40 y 70 milímetros.

Esta advertencia alcanzará a las regiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Chaco, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos que superarían los 100 km/h

Por último, está vigente otra alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Este fenómeno puede causar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones atmosféricas muy secas.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h especialmente en los niveles más altos de la cordillera.

Con el objetivo de prevenir eventualidades, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.