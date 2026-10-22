Encontraron muerto a Leonardo Cohen Arazi, condenado por casos de abuso sexual en Independiente

El ex RRPP cumplía prisión domiciliaria por la causa vinculada al club Independiente. Natacha Jaitt fue quien denunció los casos de pedofilia públicamente.

Leonardo Cohen Arazi , uno de los condenados en la causa por abuso sexual en Independiente , falleció anoche en su departamento de Palermo, donde cumplía prisión domiciliaria. Cohen Arazi, quien había sido sentenciado a diez años de prisión por siete hechos, contaba con el beneficio de salidas laborales para atender un maxikiosco en la zona.

La condena, acordada en marzo de este año tras ocho años de dilatación del juicio, lo implicaba en casos de promoción de la prostitución agravada por abuso de vulnerabilidad y víctimas menores de 18 años.

En marzo de 2018, la fallecida conductora y modelo Natacha Jaitt se sentó en el programa de Mirtha Legrand y denunció públicamente una red de pedofilia que operaba en el ámbito del fútbol y los medios de comunicación.

En 2018, el club Independiente denunció que varios futbolistas de inferiores, alojados en su pensión, habían sido corrompidos sexualmente por un grupo de pedófilos. La fiscal Soledad Garibaldi lideró la investigación que derivó en sentencias para seis individuos.

Desbloquear el iPad de Natacha Jaitt tomó más de 100 mil intentos.

La causa, impulsada en sus inicios por la fiscal Soledad Garibaldi y el secretario Guillermo Cimadevilla, logró determinar que al menos 15 futbolistas menores de edad sufrieron abusos a cambio de dinero, teléfonos celulares y botines de primeras marcas.

Cohen Arazi, conocido por su trabajo como relacionista público en la noche porteña y por su pasado como representante de Ricardo Fort, era la figura más mediática entre los condenados. Se le imputaron siete hechos y él aceptó una pena de diez años en juicio abreviado, en junio de 2026.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 en Benavídez, años antes de que la causa judicial contra Cohen Arazi llegara a su sentencia en 2026.

Declaraciones y acompañamiento a las víctimas

Durante el proceso, Cohen Arazi declaró que las víctimas eran mayores de edad cuando tuvo relaciones con ellos y que el dinero solicitado era para gastos sociales. Sin embargo, la fiscalía probó que las víctimas eran menores y que recibieron dinero y prendas deportivas, incluyendo botines de primeras marcas y teléfonos celulares, a cambio de los abusos.

Las declaraciones de una de las víctimas detallaron situaciones de coerción y pago de entre mil y mil quinientos pesos. El fallo condenatorio incluyó el término "pedofilia" en seis de sus 46 páginas. Fernando Langenauer, excoordinador de la pensión de Independiente, fundó la ONG Validando para acompañar a víctimas de abuso, presumiendo que los 15 chicos del club no fueron los únicos afectados.