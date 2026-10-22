Es candidato a presidente de Independiente y dejó una filosa declaración: "Volvería a secarle la nuca a Tapia"

Luciano Nakis, que estará acompañado por el Kun Agüero rumbo a las elecciones del Rojo, no dejó dudas con su postura.

Luciano Nakis , candidato a presidente de Independiente por Lista Roja, defendió el torneo de 30 equipos de la Primera División y habló sobre su vínculo con Chiqui Tapia, presidente de la AFA. En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el dirigente, actual prosecretario de la entidad y titular de Deportivo Armenio, respaldó el formato del fútbol argentino y explicó por qué considera que favorece a los clubes del interior.

“ Me gusta el torneo de 30 equipos . Creo que es federal, es competitivo”, afirmó el directivo. Para fundamentar su postura, sostuvo que “antes no había chances de que los hinchas de Independiente en Santiago del Estero conozcan a Independiente”. Luego, planteó: “¿Por qué a un fanático le puede no gustar el torneo?”.

El postulante también cuestionó la postura que, según su mirada, tuvieron algunos dirigentes cuando sus equipos estuvieron comprometidos con el descenso. “Cuando estaba proyectado que desciendan tres o cuatro clubes y subían dos, los dirigentes estaban desesperados por cambiarlo . No fuimos los del ascenso que queríamos cambiarlo. Y muchas veces tuvieron chances de irse al descenso”, expresó durante la entrevista.

Sus declaraciones generaron repercusiones entre los hinchas y en medios partidarios del Rojo, que cuestionaron su posición. Ante las críticas, Nakis respondió en redes sociales y pidió que sus palabras no fueran sacadas de contexto. “Ayer Flavio me hizo una pregunta y yo di mi opinión. También dije que, cuando sea presidente de Independiente, voy a defender los intereses de nuestros hinchas. Cuando quieran, podemos conversarlo en una nota. Saludos”, publicó.

El escándalo de la secada de nuca a Chiqui Tapia

Otro de los temas abordados fue su relación con el mandamás de la entidad madre, especialmente por el video de la Copa América 2024 en el que se lo vio secándole la nuca al pope de la AFA. El candidato defendió aquella situación y aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido. “No estoy arrepentido porque ayudé a un amigo y compañero que se sentía mal, y lo volvería a hacer si vuelve a pasar”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la convivencia durante las concentraciones genera vínculos estrechos entre quienes integran las delegaciones. “En una delegación de 80 personas convivimos tanto tiempo juntos que se pasa por días buenos, días malos o situaciones de enfermedad”, señaló. Además, recordó la exposición mediática que tuvo el episodio: “Estuve 60 días en la tapa de dos canales importantes, digitales, televisión y diario papel”.

“DEJATE DE JODER, ¡QUÉ GENIOL!” - en un tenso intercambio con Mati Pasos, Luciano Nakis aseguró que le volvería a secar la nuca a Chiqui Tapia https://t.co/i3maArNDND pic.twitter.com/WjYZtQhHtk — PaseClave (@paseclave__) October 22, 2026

Nakis, que cuenta con el apoyo del Kun Agüero, también manifestó su preocupación por las consecuencias que las críticas tuvieron sobre su entorno familiar. “Tengo hijas que van al colegio y las cargan allá, y de eso nadie se hace cargo”, contó. Y agregó: “Yo me la banco porque a mí no me pasa nada, no me calienta ni me duele por mí; lo que sí me duele es que mi familia sufra por mí”.

Cuándo son las elecciones en Independiente

Las elecciones del elenco de Avellaneda se realizarán el 13 de diciembre. La fecha quedó confirmada durante la Asamblea Especial del 29 de septiembre, convocada para avanzar con la conformación de la Junta Electoral. En ese escenario, el dirigente busca llegar a la presidencia con una postura definida, con Gastón Gaudio, Quique Sacco y Daniel Bertoni como principales contendientes.