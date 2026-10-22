El eclipse anular ya tiene fecha: estos son los mejores lugares de Argentina para ver el anillo de fuego

El esperado fenómeno podrá observarse desde distintas localidades y provincias del país, que serán lugares privilegiados.

El anillo de fuego se forma cuando la Luna no cubre por completo el Sol y deja visible su borde luminoso.

El próximo anillo de fuego visible desde la Argentina ya tiene fecha: la Luna pasará por delante del Sol y dejará a la vista un borde luminoso, una imagen que podrá observarse desde distintas localidades y provincias del país.

Los horarios y la duración de este eclipse anular cambiarán según el punto de observación. La fase anular se observará cerca del mediodía y durará varios minutos, dentro de un proceso que comenzará antes y continuará después de la formación del aro.

La órbita de la Luna es elíptica y su distancia respecto de la Tierra varía. Cuando se produce un eclipse y el satélite está lo suficientemente lejos, su tamaño aparente resulta menor que el del Sol: puede ocultar la zona central, pero no todo el disco. Ese borde que queda visible da origen al nombre del fenómeno.

A diferencia de un eclipse total, el Sol no desaparece por completo detrás de la Luna y conserva una parte brillante a lo largo de toda la alineación.

La duración máxima prevista para la fase anular es de 7 minutos y 51 segundos, pero ese valor no corresponde a todos los destinos. La distancia respecto de la línea central de la franja influye en el tiempo que podrá verse el aro.

Los mejores lugares y horarios para observarlo

El esperado eclipse anular será el sábado 6 de febrero de 2027. La franja desde la cual se verá el aro atravesará sectores de Chubut, Río Negro, el sudeste de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Fuera de ese corredor, el eclipse será parcial: la Luna cubrirá una porción del disco solar sin formar el círculo completo.

En El Bolsón, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 10:23 y alcanzará su máximo alrededor de las 11:56. La fase anular durará cuatro minutos y 25 segundos, según los cálculos de la Universidad Nacional de La Plata.

La observación del eclipse anular exige protección ocular en todas sus fases, incluso cuando aparece el aro de luz (Foto: NASA / Abbey Interrante)

Hacia la estepa, Ingeniero Jacobacci tendrá el máximo cerca de las 12:00 y Valcheta, alrededor de las 12:07. Sobre la costa, el punto central llegará hacia las 12:09 en Las Grutas, donde el anillo durará siete minutos y 34 segundos; en Viedma, el máximo será cerca de las 12:14.

En la ciudad de Neuquén, se verá un eclipse parcial entre las 10:27 y las 13:48, con el máximo cerca de las 12:05 y un 81,5% del disco solar cubierto. Todos estos horarios corresponden a la hora argentina.

Para elegir el lugar de observación habrá que considerar el pronóstico de nubosidad y contar con una vista despejada hacia el noreste y el norte, donde estará el Sol en esas horas.

La protección que se necesita en todas las fases

La observación directa exige anteojos para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2. Los lentes de sol comunes, las radiografías y los vidrios ahumados no protegen la vista, incluso cuando el Sol parece menos intenso.

Los binoculares necesitan filtros solares en ambos objetivos; usar anteojos para eclipses no reemplaza esa protección (Foto: NASA / Ryan Milligan)

La protección debe mantenerse en todas las etapas, incluida la formación del anillo, porque no habrá un momento de ocultamiento total. Los chicos necesitan supervisión de adultos al utilizar los visores.

Los telescopios, binoculares y cámaras requieren filtros solares específicos colocados delante de sus ópticas. Usar anteojos de eclipse para mirar a través de esos equipos no resulta seguro: la luz concentrada puede dañar el filtro y provocar lesiones oculares.