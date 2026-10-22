Nefofobia, el trastorno que puede aparecer con los días nublados: cuáles son las señales de alerta

El Niño ya comienza a tener efectos - no solo por temporales e inundaciones - sino que ya está empezando a tener impacto en la salud. Qué es la nefofobia.

Los expertos advirtieron que hay que poner especial cuidado en algunas conductas que las personas pueden experimentar.

La intensidad con la que se hace sentir el fenómeno de El Niño en gran parte del país y del mundo, ya comenzó a tener efectos - no solo por los temporales e inundaciones - sino que ya está empezando a tener impacto sobre la salud debido a la gran cantidad de días grises , sin sol. Los expertos advirtieron que hay que poner especial cuidado en algunas conductas que las personas pueden experimentar.

Un cielo gris no produce la misma reacción en todas las personas, para algunas puede ser solo un contratiempo meteorológico o hasta algo placentero, pero para otros representa la activación de una intensa respuesta de estrés.

Por eso alertan que es importante entender dónde termina la simple antipatía por el cielo nublado y dónde comienza un trastorno neuropsicológico .

Desde la medicina señala -según explica el sitio especializado Meteroed -que el malestar ante los días cubiertos se divide en dos categorías claras. Por un lado, a la alteración del estado de ánimo originada por la falta de iluminación natural; y por el otro, sobre la fobia específica a las nubes.

Alertan por la aparición de la nefofobia en los días nublados

Con la continuidad de días grises, sin sol puede aparecer la nefofobia, el miedo intenso a los días nublados, puede convertir una jornada con el cielo cubierto en una experiencia de angustia para quienes padecen esta fobia.

La menor exposición a la luz diurna puede alterar el reloj biológico y favorecer la somnolencia.

Con la llegada de una primavera marcada por jornadas grises, el fenómeno vuelve a despertar interés. Mientras que para algunas personas las nubes representan una condición meteorológica más, para otras pueden desencadenar temor, ansiedad y una respuesta de estrés que interfiere en sus actividades cotidianas.

Este miedo se caracteriza por una reacción desproporcionada frente a la presencia de nubes o a la cobertura del cielo. Reconocer sus manifestaciones y comprender cómo afecta a quienes la experimentan permite identificar cuándo el malestar requiere atención profesional.

Desde la perspectiva médica, el malestar ante los días cubiertos se divide en dos categorías clara:

A la alteración del estado de ánimo originada por la falta de iluminación natural.

La fobia específica a las nubes.

Qué es la nefofobia

La palabra proviene del griego “nepho”, que significa nube, y "phobia", que significa miedo. Si bien no es una de las fobias más frecuentes, puede afectar gravemente a quienes la padecen, ya que ver nubes es algo complicado de evitar a la hora de realizar las actividades normales dentro de la vida cotidiana.

La visión de las nubes, en las personas que sufren de nefofobia, puede provocar diversas reacciones psicofísicas que dificultan la realización de las actividades diarias.

En la psiquiatría clínica, la nefofobia está incluida dentro de la clasificación DSM-5-TR, dentro del diagnóstico de Fobia Específica del Entorno Natural (código ICD-10 F40.218), sin crear una subcategoría con nombre propio en la literatura científica.

En general, el conjunto de fobia al entorno natural es la segunda más común de todos los subtipos, representando entre el 9 y el 12 % de las fobias clasificadas como específicas.

La nefofobia y su manifestación clínica

La nefofobia se define como la fobia específica hacia la presencia de nubes o cielos excesivamente cubiertos. Quienes padecen esta condición experimentan un miedo desproporcionado que no responde a la amenaza real de una tormenta, sino a la mera observación de la masa nubosa sobre el horizonte.

El diagnóstico se enmarca dentro de las fobias hacia entornos naturales. La visión constante del firmamento plomizo desata ataques de pánico repentinos, taquicardia y una urgente necesidad de buscar refugio bajo techo para perder el contacto visual con el exterior.

Los especialistas señalan que, este temor suele relacionarse con la sensación de claustrofobia o pérdida de control visual. Al borrarse el celeste del cielo, el individuo percibe el entorno como opresivo y amenazante, desencadenando una hiperactivación de la amígdala cerebral.

La depresión y las fobias, los males tan temidos

La nefofobia reacciona de forma inmediata ante el estímulo visual de las nubes, manifestándose con respuestas autonómicas de huida o ansiedad aguda independientemente del tiempo que dure el fenómeno. La terapia cognitivo-conductual con exposición gradual resulta altamente efectiva.

No existe un "test de nefofobia" estandarizado o de laboratorio, ya que la nefofobia no es un diagnóstico médico independiente en los manuales internacionales.

Sin embargo, en la práctica psiquiátrica y psicológica se utiliza la pauta estandarizada del DSM-5-TR para evaluar si el temor a las nubes o cielos cubiertos califica como una fobia específica del entorno natural.

Cuestionario de autoevaluación

Para evaluar si tu reacción ante un cielo nublado cruza el límite hacia una fobia clínica, analiza los siguientes puntos sobre lo que experimentas al ver nubes o un cielo plomizo:

Reacción inmediata: ¿Ver el cielo cubierto te provoca de forma casi automática ansiedad intensa, angustia o un ataque de pánico (taquicardia, falta de aire, mareo)?

Desproporción: ¿Reconoces que el temor o la incomodidad que sientes es excesiva en comparación con el peligro real que representan las nubes?

Conducta de evitación: ¿wvitas salir a la calle, cierras las cortinas o buscas refugio únicamente para no tener contacto visual con el cielo nublado?

Persistencia: ¿Este temor o malestar ante la visión de las nubes se ha mantenido durante al menos 6 meses?

Impacto funcional: ¿La presencia de días grises interfiere significativamente con tu trabajo, estudios, vida social o rutina diaria debido al miedo?

Si respondes afirmativamente a la mayoría de estos puntos, es muy probable que estés experimentando una fobia específica.

La nefofobia, al igual que muchas de las fobias meteorológicas, impiden que la persona pueda desarrollar su vida cotidiana con normalidad, y requieren atención profesional para su manejo. Los especialistas remarcan la importancia de pedir ayuda a un profesional de la salud mental, es clave cuando la ansiedad se manifiesta y escala.

Frente a episodios de ansiedad severa o prolongada, existen métodos aplicados por profesionales de la salud como: la relajación y la terapia cognitivo-conductual.