José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y pidieron un embargo millonario

Este jueves se conoció que José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero, se solicitió un embargo de mil millones de pesos y prohibieron su salida del país, sin prisión preventiva.

La medida fue por orden del juez Lino Mirabelli y también fue procesado el contador Mariano Cosentino por ser partícipe necesario con un embargo de 700 millones de pesos, y a la empresa Varianza S.A , a la que le fijó un embargo de 500 millones.

El exdiputado era investigado por una transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado por lavado en Estados Unidos.

Resulta que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal, Rodolfo Domínguez.

La decisión toma la hipótesis de Fiscalía, que en junio había pedido la indagatoria del exdiputado. Para el fiscal, Espert blanqueó los 200.000 dólares que recibió de una organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de 130.000 dólares, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la red ligada a Machado acusada de lavar dinero del narcotráfico.

Desde la defensa plantearon que el fiscal federal Fernando Domínguez se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros "ajenos al proceso". Además de la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos.

Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones rechazaron este planteo de recursar al fiscal. Asimismo, consideraron que "los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego".