A bordo de su auto, así escapaba el autor del triple crimen en Monte Grande: impactante video

Damián Santillán asesinó a su madre, su esposa y a su hijo, luego se quitó la vida. El video que lo muestra saliendo de la casa del horror.

Damián Darío Santillán, de 50 años, se suicidó poco después de matar a toda su familia.

Este martes, un triple crimen familiar generó gran conmoción en la ciudad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Tres personas -una mujer, su hijo y la abuela del menor- fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda tras una llamada al 911. El asesino se suicidó tras el brutal hecho.

El brutal episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediguer , de 43 años, en el comedor de la casa.

En una habitación estaba muerto su hijo, Santino Santillán , de 11 años. En la cocina, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Susana Castillo Toscanini , de 73 años, madre del tirador.

El autor del crimen fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien se suicidó poco después de matar a toda su familia, tirándose al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco, partido de Almirante Brown.

El último mensaje que mandó el hombre acusado de matar a su mujer, a su hijo y a su madre en Monte Grande.

Así escapaba el asesino tras matar a toda su familia

Tres horas después de que Santillán salió con el auto de la casa donde cometió el triple crimen, se quitó la vida al tirarse debajo de un camión. Tras el incidente, el camionero declaró que el hombre se abalanzó sobre el camión y que intentó esquivarlo.

La fiscalía que intervino en ese episodio inició actuaciones por averiguación de causales de muerte. Por ahora, las cámaras de seguridad no establecieron si Santillán se arrojó voluntariamente frente al camión o si fue un accidente.

En las últimas horas, se conoció el registro de una cámara de seguridad que muestra los minutos posteriores al brutal triple crimen.

En las imágenes se ve a Santillán saliendo de su casa a bordo de un auto alrededor de las 4:30 de la madrugada del martes 20 de octubre. Un par de horas después encontraron los cuerpos de su familia en el lugar.

Cómo encontraron a las víctimas del brutal triple crimen

La primera víctima identificada fue la pareja del asesino, Laura Susana Prediger, a quien encontraron en el ingreso al comedor. En una de las habitaciones estaba el cuerpo de su hijo, Santino, de 11 años. En ese mismo dormitorio, los policías encontraron una escopeta de doble caño que se sospecha que fue usada en los crímenes.

Luego, los efectivos inspeccionaron la casa lindera, ubicada hacia la calle Alfonso Amat, donde vivía la madre del acusado, Susana Castillo Toscanini, de 73 años. La mujer estaba muerta en el piso de la cocina.

Vivienda de la localidad bonaerense de Monte Grande donde ocurrió el triple homicidio.

Los cuerpos de las tres víctimas y del hombre fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias.

Durante las primeras inspecciones, los peritos detectaron una herida sangrante en Prediger y una lesión similar en la cabeza del hijo, aunque los estudios forenses deberán determinar con precisión las causas y circunstancias de las muertes.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 1 descentralizada de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. Mientras avanza la investigación, se aguardan los resultados de las autopsias a las víctimas y de las pericias sobre el arma secuestrada en la vivienda.