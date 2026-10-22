Una nena de 10 años fue al hospital por un dolor de panza y confirmaron que estaba embarazada: la grave denuncia

La intervención de una obstetra fue clave para que la menor pudiera contar todo lo que sucedió. Ahora se abrió una investigación y hay un detenido.

Una médica pudo hablar con la menor y terminó contando que fue su padrastro quien abusó sexualmente de ella. Foto: ilustrativa.

Un impactante caso de abuso familiar se conoció en las últimas horas. Una nena de 10 años llegó a un hospital con dolor de panza y los médicos detectaron que cursaba un embarazo de seis meses. La intervención de una obstetra fue clave y su padrastro fue detenido .

El caso ocurrió en el Hospital de Colonia Dora, en Santiago del Estero y se confirmó tras una serie de estudios médicos a la menor, que demostró un gran avance de gestación. Una médica pudo hablar con la menor y ella terminó contando que fue su padrastro, de 33 años, quien abusó sexualmente de ella.

El rol de la profesional resultó determinante para avanzar con la detención del principal sospechoso en una zona rural del departamento de Avellaneda. Rápidamente alertó a las autoridades policiales y judiciales para resguardar a la nena e iniciar las actuaciones correspondientes.

A partir del testimonio de la pequeña, la Justicia de Santiago del Estero puso en marcha un procedimiento de urgencia para ubicar al sospechoso y recabar las primeras pruebas dentro del entorno familiar.

El padrastro de la nena fue detenido

Medios locales revelaron que durante la conversación con la médica, la menor señaló a su padrastro como el presunto responsable de los abusos sexuales.

A partir de esta declaración, el fiscal de la causa, Guillermo Farías, ordenó una serie de medidas de urgencia para identificar, rastrear y localizar al presunto abusador. La detención ocurrió el martes por la mañana y el hombre no opuso resistencia.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron el teléfono celular del acusado, un elemento que los investigadores consideran vital. El dispositivo será sometido a exhaustivas pericias informáticas en busca de mensajes, fotos o videos que puedan robustecer el plexo probatorio.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y todavía no trascendió cuál será la imputación que tendrá.

"Estoy embarazada, fue mi tío": el escalofriante mensaje que dejó una nena de 10 años

Un mes atrás, un fuertemensaje escrito en la pared del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, en la provincia de San Juan, desató una investigación urgente que involucra al sistema judicial y al educativo. Ahora la Justicia intervino para tratar de localizar a la menor.

"Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío", eso decía el texto que se viralizó en redes sociales y puso en alerta inmediata a las autoridades provinciales.

Mientras la investigación continúa en curso, la Justicia no logró confirmar hasta el momento quién escribió el mensaje en la pared el colegio ubicado en el barrio Villa San Damián de Rawson, San Juan; pero desde el ámbito educativo indicaron que ya pudieron identificar a la menor.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que el caso es real y ya identificaron a la menor de edad, disponiendo a su vez la intervención de un gabinete especial para intervenir.

"Es algo que lamentablemente sucede seguido en las escuelas, y que nosotros debemos abordar. Por lo pronto, se trata de un colegio que ya tiene contención de gabinetes para los compañeros y otros estudiantes. Y también interviene ya el Centro ANIVI", expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, prometió avances en la investigación del caso.

"La menor ya fue detectada”, reveló la funcionaria. Ahora debe ser entrevistada en Cámara Gesell para que se puedan precisar el contexto de las inscripciones en el baño de esa primaria de Rawson y las responsabilidades en el presunto caso de abuso intrafamiliar.